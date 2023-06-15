Вопрос о строительстве АЭС не будет выноситься на референдум – Минэнерго

Вопрос о строительстве атомной электростанции (АЭС) не будет выноситься на референдум, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Об этом в интервью журналистам в кулуарах Сената Парламента Казахстана сообщил вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов.

«Этот вопрос (строительство АЭС – прим. ред.) на референдум выноситься не будет. Вопрос стоит по месторасположению площадки – это первое. Второй вопрос, самый главный – это технология и финансово-экономическая модель, как она повлияет, как мы это всё будем реализовывать», – сказал Нурмаганбетов.

Он отметил, что сейчас компании, работающие в этой сфере, ищут сотрудничества с Казахстаном. В частности, недавно на переговоры приезжали представители из Кореи, ожидается приглашение от китайской стороны.

При этом пока что Казахстан не определился со сроками строительства и месторасположением атомной станции, хотя это должно было быть известно в первой половине 2023 года.

«К сожалению, пока не определились с местом и сроками. Сейчас по законодательству стоит вопрос по общественным слушаниям, по маслихату Алматинской области. Возможно, мы где-то недорабатываем. У нас сейчас пришел новый министр, тоже работаем в этом вопросе, обсуждаем», – заключил вице-министр.