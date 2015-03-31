Свежий выпуск Вопрос решен досрочно Юрий ЛИФИНЦЕВ

Наша дружина давно уже обеспечила себе место в серии плей-офф, а теперь, за три тура до окончания розыгрыша, зарезервировала и первую строчку в турнирной таблице в группе «B». Такой же досрочной виктории в группе «А» добились действующие чемпионы WSB – команда Cuba Domadores. Но регулярный чемпионат продолжается, расслабляться лидерам не к лицу, тем более что на кону для некоторых из их представителей вполне реальные призы – путевки на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Матч в Майами складывался по сценарию, написанному тренерским штабом «Астана арланс». Казахстанцы Темиртас Жусупов (весовая категория до 49 кг), Меирболат Тоитов (56 кг), Самат Башенов (64 кг), Мейирим Нурсултанов (75 кг) и Василий Левит (91 кг) нанесли поражения, соответственно, Джошуа Франко, Франциско Мартинесу, Тайреку Ирби, Кэлвину Хендерсону и Эдриану Тэйлору.

Результаты остальных матчей в нашей группе: Italia Thunder – Argentina Condors – 5:0, Rafako Hussars Poland – Azerbaijan Baku Fires – 2:3, Caciques Venezuela – Puerto Rico Hurricanes – 3:2. Положение команд перед тремя заключительными «игровыми днями» таково: Казахстан – 33 очка, Азербайджан – 23, Италия – 20, США – 18, Пуэрто-Рико – 18, Венесуэла – 17, Польша – 12, Аргентина – 3.

В индивидуальном рейтинге арланы Филип Хрогович и Василий Левит занимают первые места в весовых категориях свыше 91 кг и до 91 кг. Супертяж из Хорватии досрочно выиграл пять поединков из пяти, Левит провел шесть боев и во всех добился побед. На третьем месте в весе до 81 кг идет еще один легионер из Хорватии – Хрвое Сеп. В его активе нынче пять побед в пяти встречах. Высокие места в своих категориях занимают Самат Башенов (64 кг), Меирболат Тоитов (56 кг) и Олжас Саттыбаев (52 кг), также не знающие поражений. Но они пока провели по 3–4 боя и в ближайших матчах вполне могут улучшить свои рейтинги.

11 апреля «Астана арланс» встретится в Сан-Хуане с коман­дой Puerto Rico Hurricanes.



