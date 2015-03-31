Свежий выпуск
Вопрос решен досрочно
Юрий ЛИФИНЦЕВ
Наша дружина давно уже обеспечила себе место в серии плей-офф, а теперь, за три тура до окончания розыгрыша, зарезервировала и первую строчку в турнирной таблице в группе «B». Такой же досрочной виктории в группе «А» добились действующие чемпионы WSB – команда Cuba Domadores. Но регулярный чемпионат продолжается, расслабляться лидерам не к лицу, тем более что на кону для некоторых из их представителей вполне реальные призы – путевки на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Матч в Майами складывался по сценарию, написанному тренерским штабом «Астана арланс». Казахстанцы Темиртас Жусупов (весовая категория до 49 кг), Меирболат Тоитов (56 кг), Самат Башенов (64 кг), Мейирим Нурсултанов (75 кг) и Василий Левит (91 кг) нанесли поражения, соответственно, Джошуа Франко, Франциско Мартинесу, Тайреку Ирби, Кэлвину Хендерсону и Эдриану Тэйлору.
Результаты остальных матчей в нашей группе: Italia Thunder – Argentina Condors – 5:0, Rafako Hussars Poland – Azerbaijan Baku Fires – 2:3, Caciques Venezuela – Puerto Rico Hurricanes – 3:2. Положение команд перед тремя заключительными «игровыми днями» таково: Казахстан – 33 очка, Азербайджан – 23, Италия – 20, США – 18, Пуэрто-Рико – 18, Венесуэла – 17, Польша – 12, Аргентина – 3.
В индивидуальном рейтинге арланы Филип Хрогович и Василий Левит занимают первые места в весовых категориях свыше 91 кг и до 91 кг. Супертяж из Хорватии досрочно выиграл пять поединков из пяти, Левит провел шесть боев и во всех добился побед. На третьем месте в весе до 81 кг идет еще один легионер из Хорватии – Хрвое Сеп. В его активе нынче пять побед в пяти встречах. Высокие места в своих категориях занимают Самат Башенов (64 кг), Меирболат Тоитов (56 кг) и Олжас Саттыбаев (52 кг), также не знающие поражений. Но они пока провели по 3–4 боя и в ближайших матчах вполне могут улучшить свои рейтинги.
11 апреля «Астана арланс» встретится в Сан-Хуане с коман­дой Puerto Rico Hurricanes.

Популярное

Все
Вор-карманник каждый день выходил на "работу" в автобусы Алматы (видео)
12-летний мальчик погиб на детской площадке в Рудном
Брошенных детенышей косули нашли в Павлодарской области
История одной симфонии повторилась спустя 250 лет в столице Казахстана
Популярный миф о кофе развеяла врач-сомнолог
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 июня
Казахстан занял неожиданное место в группе Лиги наций после первого тура
Токаев высказался о фактах оскорбительного отношения к госсимволам Казахстана
Флаг, герб и гимн Казахстана воплощают в себе мечты наших предков – Токаев
Применивших электрошокеры к казахстанским туристам сотрудников полиции уволили в Узбекистане
Чиновника оштрафовали почти на 30 миллионов тенге в Актау
Победителей номинации "Патриот года" наградили в Нур-Султане
Объявленный в розыск за хищение 1,1 млрд тенге предприниматель задержан в Алматы
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Пять человек насмерть отравились в Павлодарской области
"Группа мужчин избила сотрудников кафе в Талдыкоргане": полиция прокомментировала видео
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Неизвестная жидкость убила шестого человека в Павлодарской области
Пациентка ужаснулась состоянию коек в больнице в Акмолинской области – видео
Арыстанбек Мухамедиулы взят под стражу
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 мая
Школьник разбился на мотоцикле в Алматинской области
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны

Читайте также

Свежий выпуск
Двигать науку вперед
Свежий выпуск
С размахом и на высоком уровне отпраздновали в республике М…
Свежий выпуск
Флаг – это святое!
Свежий выпуск
Юбилей с размахом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]