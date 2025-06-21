Вопросы фитосанитарной безопасности и борьбы с саранчовыми обсудили в МСХ РК

Сельское хозяйство
75

В Министерстве сельского хозяйства под председательством министра Айдарбека Сапарова состоялось расширенное заседание коллегии по вопросам обеспечения фитосанитарной безопасности и проведения химических обработок против саранчовых вредителей, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

В нем приняли участие заместители акимов областей, руководители управлений сельского хозяйства, подведомственных организаций МСХ, а также представители территориальных подразделений — всего более 200 человек.
Вице-министр Баглан Бекбауов сообщил, что на сегодня обследовано 11,4 млн га сельхозугодий, обработано 2 млн га, что составляет 95,5% от прогнозируемой площади распространения саранчовых. В Жамбылской и Туркестанской областях мероприятия по борьбе с мароккской саранчой завершены полностью. В 15 регионах обработки против итальянского пруса продолжаются.

Химическая обработка от азиатской саранчи проводится в 8 областях. В общей сложности к работам привлечено 443 единицы специализированной опрыскивающей техники и 3,5 тысячи специалистов.
«Благодаря слаженной и оперативной работе масштабного распространения саранчовых не допущено. Обеспечьте тесное взаимодействие, своевременное реагирование, мобилизацию ресурсов. Фитосанитарная безопасность — это не просто технический вопрос, это стратегический приоритет, от которого зависит стабильность аграрной отрасли, экспортный потенциал», — подчеркнул министр.

Также были озвучены итоги карантинного фитосанитарного контроля: за первое полугодие 2025 года выявлено 1 342 нарушения законодательства, наложено штрафов на сумму 130,7 млн тенге. Пресечено 65 попыток ввоза зараженной продукции, направлено 79 международных нотификаций о нарушении фитосанитарных требований РК.
С начала года реализуется комплекс мер по усилению контроля на границах. В приграничных пунктах пропуска с государствами ЕАЭС начата работа по размещению фитосанитарных инспекторов. Введены в эксплуатацию мобильные лаборатории для экспресс-диагностики подкарантинной продукции, что уже позволило выявить и пресечь 145 попыток ввоза небезопасной сельхозпродукции.

В пилотном режиме запущен проект электронного оформления карантинных документов на контрольно-пропускном пункте «Алимбет» в Актюбинской области. В ближайшее время проект будет масштабирован на 32 пограничных пункта на границе с Российской Федерацией и Кыргызской Республикой.
По итогам коллегии министр поручил обеспечить эффективное взаимодействие с акиматами при проведении защитных мероприятий, усилить мониторинг приграничных территорий для предотвращения миграции вредителей с сопредельных территорий.
 

#саранча #АПК #фитосанитарная безопасность

Популярное

Все
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
Ураган не щадил никого
Новые системы, современные услуги, инновационные решения
Железные нервы и желание помогать
Между сном и реальностью
ЕНУ занял 317-е место в мировом рейтинге университетов
Видеть в повседневном вечное
Вторсырье: в контексте правил нулевого захоронения
Госслужащие должны быть проводниками принципа «Закон и Порядок»
Королеву красоты выберут ночью и под землей
Наукоград будущего: в правительстве обсудили создание Техноқала
Отдых становится разнообразнее
Вопрос будущего нации
О металлах и цифровизации юстиции
Общественный контроль необходим
Больше чем помощник
Узы дружбы и добрососедства
Госслужащие пробежали антикоррупционный марафон в Семее
Сам себя уличил
Раскрыл преступление в рекордные сроки
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
С «Дядей Ваней» – в Мелихово
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Транспорт и логистика – драйвер международного партнерства
Молочный флагман республики
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Как идет строительство завода по производству стали в Жамбылской области
Мынжылкы Бердиходжаев: Профессия врача требует человечности и самопожертвования
Саранча угрожает посевам
Листая страницы старинных книг
Гендиректор Института ядерной физики: "Партнёрство с Росатомом открывает возможность сразу применять единую систему образовательных стандартов"
Олжас Бектенов обсудил с Ли Яньтао строительство нового завода в РК
Турнир по тактическому многоборью выявил сильнейших среди команд спецназа МВД РК
Распоряжение Главы государства об освобождении от должности
Журналистам показали строительство завода KIA в Костанайской области
Отец XXI века: призыв к действию
Токаев поздравил Трампа с днем рождения
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Тайны городского парка
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Уральске реконструируют набережную
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Истоки тюркской письменности
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile

Читайте также

Государству возвращена земля на 100 млн тенге в области Жет…
Свыше полумиллиона алматинцев посетили ярмарки выходного дн…
Казахстан экспортировал 8,7 млн тонн зерна нового урожая
Первый урожай баклажанов собирают в Туркестанской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]