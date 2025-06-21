В Министерстве сельского хозяйства под председательством министра Айдарбека Сапарова состоялось расширенное заседание коллегии по вопросам обеспечения фитосанитарной безопасности и проведения химических обработок против саранчовых вредителей, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

В нем приняли участие заместители акимов областей, руководители управлений сельского хозяйства, подведомственных организаций МСХ, а также представители территориальных подразделений — всего более 200 человек.

Вице-министр Баглан Бекбауов сообщил, что на сегодня обследовано 11,4 млн га сельхозугодий, обработано 2 млн га, что составляет 95,5% от прогнозируемой площади распространения саранчовых. В Жамбылской и Туркестанской областях мероприятия по борьбе с мароккской саранчой завершены полностью. В 15 регионах обработки против итальянского пруса продолжаются.

Химическая обработка от азиатской саранчи проводится в 8 областях. В общей сложности к работам привлечено 443 единицы специализированной опрыскивающей техники и 3,5 тысячи специалистов.

«Благодаря слаженной и оперативной работе масштабного распространения саранчовых не допущено. Обеспечьте тесное взаимодействие, своевременное реагирование, мобилизацию ресурсов. Фитосанитарная безопасность — это не просто технический вопрос, это стратегический приоритет, от которого зависит стабильность аграрной отрасли, экспортный потенциал», — подчеркнул министр.

Также были озвучены итоги карантинного фитосанитарного контроля: за первое полугодие 2025 года выявлено 1 342 нарушения законодательства, наложено штрафов на сумму 130,7 млн тенге. Пресечено 65 попыток ввоза зараженной продукции, направлено 79 международных нотификаций о нарушении фитосанитарных требований РК.

С начала года реализуется комплекс мер по усилению контроля на границах. В приграничных пунктах пропуска с государствами ЕАЭС начата работа по размещению фитосанитарных инспекторов. Введены в эксплуатацию мобильные лаборатории для экспресс-диагностики подкарантинной продукции, что уже позволило выявить и пресечь 145 попыток ввоза небезопасной сельхозпродукции.

В пилотном режиме запущен проект электронного оформления карантинных документов на контрольно-пропускном пункте «Алимбет» в Актюбинской области. В ближайшее время проект будет масштабирован на 32 пограничных пункта на границе с Российской Федерацией и Кыргызской Республикой.

По итогам коллегии министр поручил обеспечить эффективное взаимодействие с акиматами при проведении защитных мероприятий, усилить мониторинг приграничных территорий для предотвращения миграции вредителей с сопредельных территорий.

