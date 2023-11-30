Вопросы внедрения стандартов CRIRSCO в Казахстане обсудили в правительстве

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам внедрения международных стандартов CRIRSCO в сфере недропользования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

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CRIRSCO – это международный комитет, объединяющий кодексы публичной отчетности по запасам твердых полезных ископаемых таких стран, как Австралия, США, Канада, Россия, Индия, Турция, Новая Зеландия, а также некоторых государств Африки, Европы (23 страны), Южной Америки и Юго-Восточной Азии.

Казахстанский кодекс KAZRC был принят в семейство CRIRSCO в 2016 году, а вступить в силу международные стандарты в РК должны с 2024 года. Ожидается, что это позволит привлечь иностранные инвестиции в геологоразведку и дать существенный импульс данной отрасли в целом.

По итогам обсуждения премьер-министр поручил обеспечить переход в установленный срок на стандарты CRIRSCO (KazRC) по новым месторождениям и параллельно с этим сохранить деятельность Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых РК для уже разрабатываемых месторождений.

При этом также поручено предусмотреть ответственность, вплоть до уголовной, для компетентных лиц, составляющих отчеты по стандартам KazRC, и минимальные требования к таким отчетам. Такой подход позволит учесть интересы государства и частного бизнеса при разработке месторождений твердых полезных ископаемых.