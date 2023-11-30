Вопросы внедрения стандартов CRIRSCO в Казахстане обсудили в правительстве

Правительство
606
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам внедрения международных стандартов CRIRSCO в сфере недропользования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: Kazpravda.kz

CRIRSCO – это международный комитет, объединяющий кодексы публичной отчетности по запасам твердых полезных ископаемых таких стран, как Австралия, США, Канада, Россия, Индия, Турция, Новая Зеландия, а также некоторых государств Африки, Европы (23 страны), Южной Америки и Юго-Восточной Азии. 

Казахстанский кодекс KAZRC был принят в семейство CRIRSCO в 2016 году, а вступить в силу международные стандарты в РК должны с 2024 года. Ожидается, что это позволит привлечь иностранные инвестиции в геологоразведку и дать существенный импульс данной отрасли в целом.

По итогам обсуждения премьер-министр поручил обеспечить переход в установленный срок на стандарты CRIRSCO (KazRC) по новым месторождениям и параллельно с этим сохранить деятельность Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых РК для уже разрабатываемых месторождений.

При этом также поручено предусмотреть ответственность, вплоть до уголовной, для компетентных лиц, составляющих отчеты по стандартам KazRC, и минимальные требования к таким отчетам. Такой подход позволит учесть интересы государства и частного бизнеса при разработке месторождений твердых полезных ископаемых.

 

 

#Смаилов #Правительство #недропользование #CRIRSCO

Популярное

Все
Для кого-то лох, а кому-то доктор
«Арлан» сохраняет лидерство
Театр без границ
Уроки психологии. О чувстве собственного достоинства
Кто? Конь в авто
Отрар, созданный руками древних градостроителей, продолжает удивлять новыми открытиями
Феномен «Диван лугат-ат-турк»: казахский из глубины веков
Кто хорошо работает, тот хорошо живёт
Работа над законопроектом будет продолжена
У погибших при пожаре в алматинском хостеле не было шансов на спасение
На страже мирного неба
Преемственность традиций
Придется засучить рукава
СПИД забирает по одной жизни в минуту
Открыты для обсуждения
Грации в Алматы
Казахстанцам предоставят право добровольного отказа от займов и микрокредитов
Ученый, опередивший время
Достучаться до каждого
Новое признание
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Непогоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
ХАМАС освободил первую группу израильских заложников
Столичный таксист выманил у индийца 45 тыс. тенге
Паралимпиец Оскар Писториус добился условно-досрочного освобождения
Пожизненный срок получила кореянка, убившая незнакомку из любопытства
Самый большой флаг Казахстана раскрыли на церемонии посвящения в студенты в Астане
Обманувший паломников руководитель турфирмы взят под стражу
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Сколько этносов проживает в Казахстане
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Подвиг снайпера Курбатовой
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок

Читайте также

Пострадавшим и семьям погибших при пожаре в Алматы будет ок…
Как вывести ветеринарию на новый уровень, решали в правител…
Создана правительственная комиссия по расследованию причин …
Казахстан направит дополнительную гуманитарную помощь Палес…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]