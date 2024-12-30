Восемь фильмов из золотого фонда казахского кино отреставрировали в этом году

Кино,Итоги года
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Некоторые отреставрированные фильмы были сняты более 60 лет назад

Фото: 24.kz

Национальная киностудия «Казахфильм» за этот год провела реконструкцию восьми фильмов. Теперь зрители смогут посмотреть «Кыз Жибек», «Коксерек», «Легенду о матери», «Атамекен», «Алдар Косе» и другие известные кинокартины в отличном качестве, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Воссоздание проводилось в рамках государственной программы по оцифровке и восстановлению фильмов из золотого фонда казахского кино. Кроме того, в этом году приятным подарком для юных зрителей стали новые проекты в области анимации.

Некоторые отреставрированные фильмы были сняты более 60 лет назад. Оригиналы многих из них, отснятые ещё в советское время, по сей день хранятся в Госфильмофонде России. По договоренности между министерствами культуры двух стран киноленты сначала переводили в цифровой формат в Российской Федерации, а саму реставрацию проводили уже в Казахстане.

- Все дефекты убираются с помощью специальных программных обеспечений, реставрационных. И ребятам мы ставим очень высокие требования, чтобы картину не испортить. Картина должна оставаться в исходном, именно пленочном характере. То есть там должна оставаться зернистость пленки. Всё это должно сохраниться, - говорит руководитель отдела координации цифровых и пленочных проектов Баян Кенес.

Чтобы сохранить атмосферу времени, в котором снимались фильмы, специалисты проделывают трудоёмкую работу. Во время реставрации не только удаляют различные пятна, но и работают с цветокоррекцией. Большое внимание уделялось и звуку. Каждый треск, так или иначе попавший на пленку, проходил тщательную проверку.

- Таким образом, на реставрацию одной только картины «Кыз Жибек» ушло три месяца. Были сцены, которые по хронологии идут в один день, но снимают до вечера. Уже ночь, заходят в юрту, выходят — по хронологии это дальше продолжается днем, но снимали уже утром. То есть вот были такие проблемы по цветокоррекции, чтобы подогнать это всё в один тон, - отмечает руководитель службы технического обеспечения кинопроизводства Еркин Сатенов.

2024 год стал успешным и для казахской анимации. Уже в новом году на экраны выйдет 13-серийный мультсериал «Бақаш пен Тоқаш». По словам искусствоведа Ерлана Тулеутай, этот качественный продукт, сделанный при помощи современных технологий, поднимет уровень национальной анимации.

- Мы благодарны аниматорам за их труд. Они буквально жили на работе. Государство оказывает значительную поддержку — ежегодно выделяется 500 миллионов тенге для развития казахской анимации. Конечно, есть проблемы, и зрители их замечают, но мы стремимся к высокому качеству, - говорит искусствовед Ерлан Тулеутай.

Проект по оцифровке и реставрации фильмов из золотого фонда стартовал в 2022 году. За это время было обработано 14 фильмов, включая анимационные картины «Ақсақ қулан» и «Мудрость и богатство». Работа по реставрации фильмов будет продолжена и в будущем году, добавил телеканал.

 

#реставрация #кино #фильм #итоги года

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