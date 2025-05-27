Восемь тысяч участников забега пробегут по новому маршруту в Астане

Столица,Спорт
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1 июня пройдет четвертый Astana Half Marathon

Фото: акимат Астаны

Самый масштабный забег в столице, организованный корпоративным фондом «Смелость быть первым», соберет 8 000 участников с обновленным маршрутом. В мероприятии могут принять участие все горожане – в качестве бегунов, болельщиков или зрителей программы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

В этом году организаторы обновили маршрут полумарафона: участники пробегут мимо достопримечательностей Астаны – от площади Независимости через мосты «Архар» и «Сыганак – Мәңгілік Ел», с видами на Акорду и набережную реки Есиль, далее мимо монумента «Байтерек», Abu Dhabi Plaza и EXPO.

Забег традиционно предлагает 4 дистанции: 21,1 км (полумарафон), 10 км, 10 км (скандинавская ходьба) и командная эстафета Экиден. Организаторы приглашают к участию профессиональных спортсменов и бегунов-любителей всех возрастов.

«Четыре года назад фонд «Смелость быть первым» организовал первый Astana Half Marathon с целью популяризации культуры бега в столице. Сегодня во всех мировых столицах бег стал традиционным. В нашей столице небольшой перепад высот, благоприятная летняя погода, налажена связь с другими городами – все это дает большие возможности для развития беговых соревнований. В прошлом году к нам присоединились 6 000 участников из 45 стран. В этом году мы продолжим работу по привлечению населения к бегу, пригласив еще больше спортсменов», — сказала исполнительный директор Корпоративного фонда «Смелость быть первым» Салтанат Казыбаева.

Все участники, успешно завершившие дистанцию в течение установленного времени, будут награждены медалями.

Следует отметить, что этот забег включен в Ассоциацию международных стартов и пробегов (AIMS), что гарантирует высокое качество организации и соответствие международным стандартам. Трасса полумарафона сертифицирована в соответствии с требованиями World Athletics.

Организатором мероприятия является Корпоративный фонд «Смелость быть первым», который с 2012 года активно участвует в развитии массового спорта в Казахстане. Ежегодно фонд проводит более 10 спортивных мероприятий.

#забег #Astana Half Marathon

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