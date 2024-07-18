Восемь тысяч вейпов изъяли в Алматы

Данную запрещенную продукцию правонарушители реализовывали на онлайн-площадках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Только за минувшие сутки из незаконного оборота изъяты более 8 тысяч вейпов и составляющие к ним.

«Схема преступного промысла была такова: посредством мессенджеров фигуранты получали онлайн-заказ с указанием количества товара и адреса его поставки. Доставку покупателю осуществляли через курьерские службы. Как показали проведенные мероприятия, так называемые, точки отправки вейпов дислоцировались в подвальных помещениях многоэтажек, внутри компьютерных клубов, соблюдением мер конспирации. Некогда функционировавшие официальные магазины закрыты, поэтому есть факты продажи запрещенных вейпов онлайн», — проинформировал замначальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.

Напомним, что в этом году в Казахстане ввели запрет на вейпы. Спикер Сената Маулен Ашимбаев ранее возмутился тем, что закон введен, но его не исполняют.