«Вейпы и кальяны запрещены, но их продают» – глава Сената заявил об отсутствии контроля

Сенат
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

У главы Сената вопрос к МВД, правительству, местным исполнительным органам: зачем тогда принимаются законы, если они не исполняются

Фото: пресс-служба Сената

Одно дело разработать закон, другое – его реализовать и проконтролировать соблюдение на практике. О том, почему законодательные меры по запрету энергетических напитков рискуют стать неэффективными, высказался спикер Сената Маулен Ашимбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

«Да, мы одобрим запрет (прим. авт. – на энергетические напитки), но такие же запреты, коллеги, мы вводили на кальяны, вейпы, помните сколько было разговоров? Но, сегодня не секрет же, что во многих заведениях, кафе и ресторанах, посетители могут употреблять и курить кальяны. Вейпы - запрещены, но их тоже продают. В этой связи большой вопрос, насколько правительство контролирует исполнение норм соответствующих законов?

Поручения, которые дает глава государства, мы должны исполнять не формально, а выполнять исчерпывающе. Если речь идет о здоровье нации и поддержании ЗОЖ, давайте принимать законы и обеспечивать их дальнейшую полную реализацию. Если законы не реализуются, вся конструкция правового государства расшатывается, перестает работать. Поэтому, думаю, норма правильная по запрету энергетических напитков, об этом и медики говорят, но нужно обеспечить контроль за ее реализацией», – заявил спикер Сената. 

Более того, по мнению Маулена Ашимбаева, далеко ходить и прилагать особые усилия для выявления нарушителей не нужно. Достаточно просто промониторить социальные сети, где все «доказательства» открыто выкладываются.

«Вот, по кальянам. Здесь, на заседании, представители правительства находятся. Вот, пожалуйста, проверьте вместе с местными исполнительными органами. Представители руководства МВД здесь находятся. Даже в Астане в вечернее время посмотрите. В социальных сетях об этом ведь пишут и фото в социальных сетях выставляются, даже ходить никуда не надо. Как насчет исполнения закона? В этой связи вопрос к МВД, правительству, местным исполнительным органам: зачем мы тогда их принимаем (прим. авт. – законы), если они не исполняются? Это и других законов касается», – высказался председатель палаты в своем выступлении.

Отметим, что сегодня сенаторы рассмотрели Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охране здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации».

#Сенат #закон #Ашимбаев #запрет #контроль #вейпы #кальян

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