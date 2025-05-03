В преддверии Дня защитника Отечества и празднования 80-летия Великой Победы молодежное крыло «Жастар рухы» партии «Amanat» организовало военно-патриотические игры Qaisar.

Для участия в играх на базе учебного центра Спасск в Карагандинской области собрались более 300 человек, среди которых воспитанники организации «Жас сарбаз», девочки-участницы движения «Әлияшы», преподаватели НВП и военных кафедр, а также 100 старшеклассников со всех регионов страны.

В торжественной церемонии открытия приняли участие спикер Мажилиса, председатель партии «Amanat» Ерлан Кошанов, аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, депутаты Парламента, руководство Министерства обороны и регионального командования «Астана», ветераны Вооруженных Сил, представители общественности.

Как отметил Ерлан Кошанов, инициативу о запуске военно-патриотического проекта Qaisar молодежное крыло «Жастар рухы» озвучило в 2022 году в ходе XXII внеочередного съезда партии «Amanat». Идею поддержал Глава государства

Касым-Жомарт­ Токаев. Сегодня Qaisar – не просто военно-спортивное мероприятие, а настоящая школа мужества, патриотизма, ответственности и дисциплины. В общей сложности за эти годы в проекте приняли участие порядка 5 тыс. юношей и девушек.

– Как сказал Президент, мы обязаны передать будущим поколениям развитое и сильное государство, – подчеркнул Ерлан Кошанов, обращаясь к участникам игр. – Для этого важно правильно воспитывать молодежь, и особую роль в этом процессе играет армия. Сегодня Вооруженные Силы Казахстана – это не только военная подготовка. В любых чрезвычайных ситуациях именно армия первой приходит на помощь. Это яркое проявление верности присяге и долгу. Уверен, что в каждом из вас живет такой же стойкий дух и настоящая преданность своей стране, – подчеркнул он.

Председатель партии также отметил символичность проведения игр накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В те годы более 1,7 млн казахстанцев, или каждый четвертый житель рес­публики ушел на фронт, почти половина из них не вернулась домой. Их подвиг и самоотверженность навсегда останутся в памяти благодарных потомков и в истории страны.

В целом игры Qaisar стали важной частью формирования поколения молодых патриотов. Мероприятие включает в себя не только обучение навыкам обращения с оружием и развитие физической выносливости, но и воспитание командного духа, готовности защищать интересы страны. Все эти качества необходимы каждому человеку в любой сфере жизни. Они закаляют характер, учат достигать поставленных целей и прививают чувство долга.

Как подчеркнул Ерлан Кошанов, особое внимание в рамках государственной политики уделяется поддержке военнослужащих и вопросам повышения престижа военной службы. Сегодня армия Казахстана демонстрирует высокую боевую готовность и ее потенциал с каждым годом неуклонно­ растет. Со стороны государства постоянно усиливаются меры социальной защиты военнослужащих, включая возможность получения бесплатного высшего образования после прохождения срочной службы. Уже более 4 500 молодых людей воспользовались этой возможностью.

Кроме того, по инициативе партии «Amanat» разработан законопроект о военно-патриотическом воспитании, который, в том числе, предусматривает повышение статуса преподавателей начальной военной подготовки. В будущем выпускники военно-патриотических кружков смогут воспользоваться льготами при поступлении в военные вузы и заключении контрактов на военную службу. Наряду с этим принимаются дополнительные меры поддержки для призывников – от сохранения рабочих мест до отмены обязательной отработки за обучение.

В законопроект также включена норма о порядке ношения формы для преподавателей начальной военной подготовки. С данной идеей в рамках кейс-платформы «Мұғалім Talks» в свое время выступил учитель НВП из Петропавловска Дархан Коспанов. Депутаты от «Amanat» поддержали инициативу.

Игры продолжатся в течение двух дней. Молодежь со всей страны продемонстрирует знания, силу, выносливость и волю к победе в конкурсах по стрельбе, военизированной эстафете, разборке-сборке автомата, в интеллектуальных состязаниях, тактических заданиях. Особое внимание в этом году уделено сочетанию традиций и современных технологий. Как отмечается в сообщении пресс-службы партии, в программу впервые вошли национальные виды спорта и цифровые дисциплины.

В рамках игр также прошла выставка, посвященная 80-летию Великой Победы, организованная на территории учебного центра. Она стала важным напоминанием для молодежи о подвиге фронтовиков и еще одним символом преемственности поколений.