Восстановлением сгоревшего леса в области Абай займутся ученые из Южной Кореи

Общество
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Восстановить лес в области Абай помогут специалисты из Южной Кореи, передает Кazpravda.kz со ссылкой на abainewskz

Фото пресс-службы МЧС РК

Депутат мажилиса Едил Жанбыршин по вопросам экологии встретился в Сеуле с вице-президентом азиатской организации по сотрудничеству в лесном секторе «Asian Forest Cooperation Organization». 
 
«За 50-60 лет в Корее для того, чтобы восстановить леса, посадили 11 млрд. деревьев и восстановили 2,5 млн. гектаров земли. В связи с этим мы предложили корейской стороне использовать у нас их богатый опыт», — рассказал депутат. 

 Он также отметил, что обсуждался вопрос обучения наших специалистов с привлечением корейцев, либо отправки группы казахстанцев на практику в страну утренней свежести. 

 Касаемо выгоревшего леса в области Абай, после официального объявления о локализации пожара, в соцсетях начали распространяться фотографии большегрузов с обугленными брёвнами в кузовах. 

В ДП области Абай прокомментировали данный случай, взбудораживший семейчан. Так, по их словам, все авто были остановлены и проверены документы. Как выяснилось, перевозка дров с кроны производится из Костанайской области, где в прошлом году также произошёл лесной пожар на площади 43 000 гектаров. 

#Абайская область #пожар #лес

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Восстановлением сгоревшего леса в области Абай займутся ученые из Южной Кореи
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