Восточно-казахстанский проект «Гостевая семья» предлагают масштабировать по стране

Туризм
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 Проект «Гостевая семья», который реализуется в Восточно-Казахстанской области, имеет положительные результаты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал СЦК

Фото: СЦК

«В рамках проекта 100 детей из городов Усть-Каменогорск, Риддер, Глубоковского, Шемонаихинского и Алтайского районов проживали и изучали государственный язык в семьях Катон-Карагайского района, 20 детей Зайсана и Тарбагатая осваивали русский язык в семьях Глубоковского района и города Риддер», - сказал аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев на выездной пресс-конференции СЦК.

По словам главы региона, реализуется проект по открытию 100 центров развития государственного языка для обучения как молодежи, так и взрослого населения.

 

#проект #ВКО #язык

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