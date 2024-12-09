Восточно-казахстанский проект «Гостевая семья» предлагают масштабировать по стране

Проект «Гостевая семья», который реализуется в Восточно-Казахстанской области, имеет положительные результаты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал СЦК

Фото: СЦК

«В рамках проекта 100 детей из городов Усть-Каменогорск, Риддер, Глубоковского, Шемонаихинского и Алтайского районов проживали и изучали государственный язык в семьях Катон-Карагайского района, 20 детей Зайсана и Тарбагатая осваивали русский язык в семьях Глубоковского района и города Риддер», - сказал аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев на выездной пресс-конференции СЦК.

По словам главы региона, реализуется проект по открытию 100 центров развития государственного языка для обучения как молодежи, так и взрослого населения.