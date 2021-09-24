​Востребованная площадка «С5+1»

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Ануар Калмыков

Участие в ней приняли заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, Государственный секретарь США Энтони Блинкен, министры иностранных дел Кыргызстана – Руслан Казакбаев, Таджикистана – Сироджиддин Мухриддин, Туркменистана – Рашид Мередов и Узбекистана – Абдулазиз Камилов.

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили важность региональной дипломатической платформы «С5+1», отметив ее востребованность в разрешении критической ситуации в Афганистане, большой потенциал в объединении усилий государств региона по противодействию COVID-19, реализации возможностей в сфере экономической взаимосвязанности и борьбе с климатическим кризисом. Подчеркнули важность обеспечения безопасности иностранных граж­дан и афганцев, желающих покинуть страну, и формирования инклюзивного правительства Афганистана.

– «С5+1» зарекомендовала себя как регулярная площадка обсуж­дения региональной безопас­ности, наращивания взаимовыгодных связей внутри региона Центральной Азии и США, – отметил глава МИД Казахстана.

Участники встречи подчерк­нули своевременность инициативы Казахстана по созыву встречи руководителей природоохранных ведомств стран «С5+1», практические итоги которых могут стать двигателем экономического роста, и отметили возможности, предоставляемые улучшенными региональными энергетическими связями и энергоэффективностью.

Встреча «С5+1» позволила обсудить новые вызовы и угрозы в Центральной Азии, совместные меры по решению экологических проблем, а также пути расширения торгово-инвестиционных связей, решение которых требует регионального подхода.

Также, как сообщает МИД, в Нью-Йорке состоялись встречи Мухтара Тлеуберди с помощником Госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу и старшим директором офиса по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Эриком Грином.

В ходе переговоров был обсуж­ден широкий круг вопросов двусторонней, региональной и меж­дународной повестки, включая предстоящие контакты на высшем и высоком уровнях, текущая ситуация в Афганистане и продвижение межафганского диалога и другое.

– В преддверии празднования 30-летия установления диплома­тических отношений между Казахстаном и США хотелось бы отметить, что Казахстан и впредь будет прилагать усилия совместно с американской стороной по расширению взаимовыгодного сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, – сказал глава казах­станского внешнеполитического ведомства.

Представители Белого дома отметили важность взаимодействия между USAID и KazAID, в том числе в рамках оказания гуманитарной помощи Афганистану. Высоко оценены усилия Казахстана в борьбе с COVID-19 и создании собственной вакцины против коронавируса.

В этот же день состоялись двусторонние переговоры главы МИД РК с министрами иност­ранных дел Молдовы Николаем Попеску, Шри-Ланки Гамини Лакшманом Пейрисом, министром индустрии и новых технологий и спецпосланником по климату ОАЭ Султан Ахмедом Аль-Джабером, министрами ­иностранных дел Румынии Богданом Ауреску и Бахрейна Абдуллатифом Аль-Заяни.

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