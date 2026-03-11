ВОЗ предупредила о рисках «черного дождя» в Иране

Удары по нефтехранилищам привели к массовому выбросу в воздух токсичных углеводородов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об опасности «черного дождя» и токсичных соединений в воздухе в Иране после ударов по нефтяным объектам. Об этом заявил официальный представитель организации Кристиан Линдмайер на брифинге в Женеве.

«Черный дождь и кислотные дожди представляют опасность для населения, в первую очередь респираторную. Удары по нефтехранилищам и нефтеперерабатывающим заводам [в Иране] вызвали пожары и привели к массовому выбросу в воздух токсичных углеводородов», — цитирует его Reuters.

Линдмайер подчеркнул, что ВОЗ поддерживает рекомендации иранских властей оставаться в помещениях. По данным организации, вдыхание или контакт с дымом и частицами могут вызывать головные боли, раздражение кожи и глаз, затруднение дыхания.

Отмечается, что длительное воздействие некоторых соединений повышает риск онкологических заболеваний. Научный сотрудник Университета Рединга Акшай Деорас отметил, что «черный дождь» стал следствием прихода атмосферного фронта, смешавшего осадки с загрязняющими частицами.

Портал Axios 10 марта сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа попросила правительство Израиля прекратить удары по энергетическому комплексу Ирана, в том числе по нефтяной структуре. Среди причин для подобных действий портал назвал и то, что Трамп планирует использовать иранскую нефть после окончания операции аналогичным образом, что и в Венесуэле.

Израильский телеканал N12 8 марта отметил, что между США и Израилем нарастает напряженность из-за ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана. В тот же день в США заявляли, что не планируют наносить удары по объектам топливной и газовой промышленности Исламской Республики.

При этом телеканал CNN в тот же день сообщил, что Израиль приступил к нанесению ударов по иранским нефтехранилищам в рамках следующего этапа конфликта на Ближнем Востоке. Отмечалось, что удару подверглись хранилища топлива в Тегеране.

 

