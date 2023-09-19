Возможности сотрудничества и строительство дата-центров обсудил Токаев с Amazon

Президент, Международное сотрудничество, Технологии
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В Нью-Йорке Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом корпорации Amazon Сьюзан Пойнтер, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе беседы с представителем крупнейшей в мире технологической компании были обсуждены возможности взаимовыгодного сотрудничества в развитии облачных технологий и строительстве дата-центров.

Президент обратил внимание на достижения Казахстана в области электронного правительства, подчеркнув, что для дальнейшего совершенствования цифровой сферы в стране потребуются лучшие в своем классе инфраструктурные решения.

Компания выразила заинтересованность в укреплении сотрудничества с Казахстаном с перспективой охвата всего центральноазиатского региона.

В рамках встречи было подписано соглашение между Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана (АО «НИТ») и Amazon Web Services о приобретении облачного решения Outpost и запуске пилотного проекта по его интеграции с платформой QazTech.

Данный шаг заложит основу для размещения дата-центров глобальных игроков в Казахстане и реализации потенциала страны в качестве регионального IT-хаба, отметили в Акорде.

#переговоры #Токаев #сотрудничество #обсуждение #компания #Amazon

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