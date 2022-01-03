Возможны ценовые спекуляции - Мирзагалиев о ситуации со сжиженным газом в Мангистау

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Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК прокомментировал ситуацию с сжиженным газом в Мангистауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Казахстан всегда обладал достаточными ресурсами сжиженного газа для покрытия нужд внутреннего рынка и являлся нетто-экспортером по газу. Для поддержания местных потребителей цена на газ регулировалась и устанавливалась на уровне 38 тысяч тенге за тонну (ниже 100 долларов/тонна - прим. автора) или в 5-6 раз ниже экспортных цен (порядка $500 долларов/тонна - прим. автора). При этом себестоимость производства сжиженного газа на КазГПЗ (Казахском газоперерабатывающем заводе - прим. автора) составляет порядка 100 тысяч тенге за тонну", – сообщил спикер.



Он отметил, что цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане являются самыми низкими в регионе. Соответственно, низкие цены не стимулируют рост его производства. По словам министра, ежемесячная потребность в сжиженном нефтяном газе в Мангистауской области составляет 18 тысяч тонн, которая покрывается за счет ТОО "КазГПЗ"– 14,5 тысячи тонн, ТОО "Атырауский НПЗ" – 3,5 тысячи тонн.



"При этом, по разным оценкам, от 70 до 90 процентов автотранспорта использует газ в качестве топлива. По итогам проведенных торгов 20-25 декабря 2021 года закупочная цена для АЗС составила: КазГПЗ - 130 600 тенге за тонну, или 77 тенге за литр, и АНПЗ – 109 870 тенге за тонну, или 65 тенге за литр. С учетом затрат на логистику себестоимость газа для АЗС Мангистауской области сложилась в пределах 136 тенге за тонну, или 80 тенге за литр", – дополнил Мирзагалиев.



Он отметил, что текущая розничная цена в Мангистауской области составляет от 100 до 120 тенге за литр.



"Соответственно, маржа АЗС составила от 20 до 40 тенге за литр, или 25-50%. Проанализировав данные торгов оптовой реализации за январь, мы наблюдаем, что розничная цена сложилась на уровне 120 тысяч тенге/тонна, что, по нашему мнению, также является выше ожидаемой. Это дает нам основания предполагать о возможных ценовых спекуляциях среди АЗС", – заключил Магзум Мирзагалиев.



Напомним, 2 января недовольные повышением цен на сжиженный газ собрались в Жанаозене на проезжей части. С 1 января 2022 года цена на голубое топливо резко увеличилась до 120 тенге. Жители Жанаозена просят снизить стоимость газа до 60 тенге, учитывая размер минимальной заработной платы.



Президент РК дал поручение Правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле.



В целях исполнения поручения Главы государства Правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.

