С 20 апреля 2022 года возобновляются авиарейсы из Ирана в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С 20 апреля 2022 года иранская авиакомпания Kish Air планирует начать выполнение регулярных международных рейсов по маршрутам Тегеран – Алматы и Горган – Актау с частотой один рейс в неделю по каждому маршруту.

Рейсы будут выполняться по средам (Горган – Актау) и четвергам (Тегеран – Алматы) на воздушных судах типа A321 и MD-82/83 со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и опубликованным на сайте авиакомпании расписанием.