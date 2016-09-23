Возрастает роль КС

Тема форума, проходящего в эти дни в Софии, – «Защита основных прав граждан и национальная безопасность в современном мире. Роль конституционных судов».
Как сообщила пресс-служба КС РК, в первый день визита председатель Конституционного совета был принят вице-президентом Болгарии Маргаритой Поповой. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Казахстана и Болгарии в правовой сфере, в частности в вопросах осуществления конституционного контроля. Собеседники отметили плодотворное сотрудничество Конституционного совета Казахстана и Конституционного суда Болгарии и выразили заинтересованность в его дальнейшем развитии.
Также М. Попова сказала, что она до сих пор находится под сильным впечатлением от состоявшейся недавно в Астане международной конференции, посвященной 25-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона, и особо отметила огромный вклад Президента Нурсултана Назарбаева в построение мира без ядерного оружия.
21 сентября состоялась пленарная сессия указанной международной конференции с участием руководителей государственных структур Болгарии, а также председателя Суда Европейского союза, президента Венецианской комиссии Совета Европы, глав органов конституционной юстиции из 25 зарубежных стран, а также представителей правозащитных организаций и научной общественности.
В режиме видеоконференцсвязи к участникам форума обратился президент Республики Болгарии Росен Плевнелиев.
В первый день конференции председатель Конституционного совета РК И. Рогов выступил с докладом по теме «Вопросы защиты конституционных прав и свобод человека в практике Конституционного совета Республики Казахстан».
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