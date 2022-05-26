Возродили УПК

В Кызылорде намерены вернуться к прежней, советской практике обучения школьников рабочим профессиям.

По инициативе палаты предпринимателей Кызылординской области совместно с областным управлением образования в городе организована работа межшкольного УПК – учебно-производственного комбината.

Как рассказали в РПП «Атамекен», проект межшкольного учкомбината осуществляется на базе городской школы-лицея информационных технологий № 278 им. Байзака Момынбаева. Представители бизнеса считают, что подобное начинание будет способствовать повышению интереса молодежи к рабочим специальностям.

На днях для ознакомления с результатами пилотного проекта школу № 278 посетили директор палаты предпринимателей Кызылординской области Пирмухаммед Сыздыков, председатель ассоциации общественного питания и сферы услуг Акмарал Абдразакова и председатель народной ассоциации предприятий сферы легкой промышленности Дина Махатова. Представители бизнеса выступили перед учащимися УПК, а это 60 школьников, которые обучаются на поваров, швей, водителей.

Директор школы-лицея Эльмира Азатбаева познакомила гостей с производственной базой и учебным оборудованием. Показала, чему научились участники проекта, занимаясь пошивом одежды, изготовлением праздничных сувениров, вышивкой на футболках эмблем и логотипов, приготовлением различных блюд и вождением автомобиля.

По ее словам, учащиеся намерены организовать торговлю произ­веденными ими товарами, для чего школой открыт специальный счет, и в настоящий момент идет подготовка документации, необходимой для торговли.

Бизнес-тренер палаты предпринимателей Женис Суюндиков проконсультировал школьников и провел небольшой тренинг по монетизации умений и навыков и поиску источников прибыли. Довольны остались все.

– Профессиональная ориентация учащихся – один из наиболее значимых, часто поднимае­мых в Правительстве страны вопросов, – рассказал Пирмухаммед Сыздыков. – Основная цель возобновленного УПК – ознакомление учащихся старших классов с рабочими специальностями. Полагаем, межшкольные учебно-производственные комбинаты помогут молодежи осознанно сделать выбор в получении среднего либо высшего специального образования, освоить профессию, дающую возможность для карьерного роста.

В палате предпринимателей Кызылординской области, инициировавшей проект, намерены учесть рекомендации работодателей и внести в соответствующие государственные органы свои предложения по формированию нормативно-правовой базы деятельности УПК. Население, к слову, высказалось за создание межшкольных учебно-производственных комбинатов.

– Я в советское время благодаря УПК научился штукатурить, малярить, делать кирпичную кладку, – поведал житель Кызылорды Андрей Самойлов. – В «лихие 90-е» это очень выручало: зарабатывал тем, что помогал другим на строительстве частных особняков. Сейчас буду рад, если моим младшим сыновьям в школе-лицее привьют навыки рабочих профессий. Это совсем не лишнее, ведь идти во взрос­лую жизнь нужно с багажом конкретных и полезных умений.

Поддержала земляка и жительница Жалагашского района региона Сабиля Абенова.

– Конечно, надо учить подростков, – заметила она. – Прак­тически любая рабочая специальность востребована. Это же в будущем заработок, благополучие, стабильность. Да и пора уже окружить рабочих людей подобающим им почетом. Профориентация, улучшение имиджа рабочего сейчас крайне важны.