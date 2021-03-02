Возрождать яблоневые сады начнут в Казахстане

Для полного покрытия дефицита яблок в Казахстане планируется ежегодно закладывать более 2 тыс. га садов. Об этом на заседании Правительства сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"На сегодня общее потребление яблок составляет 344,3 тысячи тонн, импорт составляет 144 тысячи тонн. Насыщение внутреннего рынка предполагается за счет закладки новых интенсивных садов на площади 6,6 тысячи га", – сказал Омаров.
По его словам, закладку новых садов предлагается сконцентрировать в основных садоводческих регионах: Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях и в Шымкенте.
"Ежегодная закладка садов будет в объеме в среднем 2 тысячи га, что с постепенным выходом на полное плодоношение позволит покрыть дефицит в яблоках и в 2024 году выйти на полное самообеспечение", – добавил министр.