Возрождать яблоневые сады начнут в Казахстане

Экономика
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Жанат Тукпиев
Для полного покрытия дефицита яблок в Казахстане планируется ежегодно закладывать более 2 тыс. га садов. Об этом на заседании Правительства сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"На сегодня общее потребление яблок составляет 344,3 тысячи тонн, импорт составляет 144 тысячи тонн. Насыщение внутреннего рынка предполагается за счет закладки новых интенсивных садов на площади 6,6 тысячи га", – сказал Омаров.

По его словам, закладку новых садов предлагается сконцентрировать в основных садоводческих регионах: Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях и в Шымкенте.

"Ежегодная закладка садов будет в объеме в среднем 2 тысячи га, что с постепенным выходом на полное плодоношение позволит покрыть дефицит в яблоках и в 2024 году выйти на полное самообеспечение", – добавил министр.

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