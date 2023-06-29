Возврат незаконных активов узаконил Сенат

Сенат, Экономика
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Сенат на пленарном заседании одобрил Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов» с сопутствующими поправками. Таком образом, законы считаются принятыми и направляются на подпись главе государства, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Как отметил сенатор Андрей Лукин, документы направлены на реализацию поручения президента, предусмотренного указом от 26 ноября 2022 года № 3 о необходимости разработки соответствующего проекта закона с целью возврата в Республику Казахстан активов, незаконно выведенных из страны.

«Закон направлен на определение законодательных механизмов для выявления и возврата незаконно приобретенных активов государству и их вовлечения в законный экономический оборот в Республике Казахстан, устранения причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановления социальной справедливости в обществе», - сказал Лукин.

Законами предполагаются следующие положительные правовые и социально-экономические последствия: создание необходимых законодательных основ для выявления и возврата незаконно приобретенных активов; построение четкого и прозрачного механизма работы государственных органов и организаций в сфере возврата активов; восстановление социальной справедливости в обществе; решение вопросов повышения благосостояния народа Казахстана путем возврата государству незаконно приобретенных активов. 

Основными положениями и новеллами являются определение круга субъектов, на которых распространяется действие закона, основных принципов возврата активов, целей и задач закона, создание уполномоченного органа по возврату активов в качестве ведомства органов прокуратуры с определением его полномочий, регулирование порядка осуществления межведомственного взаимодействия в сфере возврата активов, осуществляемого уполномоченным органом по возврату активов с правоохранительными органами, со специальными государственными органами, организациями, субъектами квазигосударственного сектора, введение норм о создании комиссии по вопросам возврата незаконно приобретенных активов с определением его структуры и полномочий, в состав которой войдут депутаты Парламента, общественные деятели, члены Правительства и другие.

Кроме того, положениями документов определяется раскрытие конкретных мер по возврату незаконно приобретенных и выведенных активов, в том числе введение понятия реестра, предназначенного для целей возврата активов, определение субъектов, подлежащих включению в него и порядка формирования реестра, введение правовых механизмов раскрытия, подтверждения происхождения и возврата незаконно приобретенных активов, введение возможности применения предварительных обеспечительных мер в случае возникновения риска вывода из страны или преобразования актива, его обременения, способных затруднить или сделать невозможным возврат активов государству, установление способов (механизмов) возврата активов, которые могут носить добровольный или принудительный характер, с раскрытием порядка их применения.

«Так, добровольный возврат осуществляется путем передачи всех или части незаконно приобретенных активов государству путем заключения соглашений о добровольном возврате. Преимуществом добровольного возврата активов является экономия ресурсов государства, в том числе на арбитражные и судебные разбирательства, требующих определенных временных и материальных ресурсов. Принудительный возврат активов осуществляется на основе судебных актов Республики Казахстан, иностранных государств или решений компетентных органов иностранных государств, который предусматривает образование специального государственного фонда и управляющей компании для аккумулирования возвращенных активов и финансирования социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана», - пояснил сенатор.

Законом вводится новый для казахстанского права институт гражданской конфискации, широко применяемый зарубежными странами.

Кроме того, в целях гарантии защиты прав лиц, законом вводится закрытый реестр лиц, который минимизирует репутационные риски субъектов и снижение стоимости их активов, защита прав добросовестных приобретателей и добросовестных кредиторов через решения комиссии и судов, возврат убытков, причиненных необоснованным принятием предварительных обеспечительных и иных мер, судебный контроль гражданской конфискации (только по решению суда, с возможностью обжалования во всех инстанциях), гарантии для лиц, выполнивших условия соглашений о добровольном возврате активов.

#Сенат #закон #заседание #возврат #законопроект #активы

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