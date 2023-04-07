Возврат важных объектов нефтегазовой отрасли в госсобственность обсудили в Правительстве РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики с участием руководства центральных госорганов, Генеральной прокуратуры, АЗРК, АФМ и других ведомств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
Участники обсудили ход возврата важных инфраструктурных объектов нефтегазовой отрасли в государственную собственность, меры по исключению искусственных монополий на рынке железнодорожных грузоперевозок и механизмы повышения ответственности субъектов рынка транспортировки зерна.
Премьер-министр отметил важность ускорения процедур по начатым делам и темпов демонополизации ключевых секторов экономики в целом для достижения конкретных экономических результатов в обозримой перспективе.