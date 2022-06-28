Впереди конкретные дела

В Кызылорде состоялась 24-я сессия областной Ассамблеи народа Казахстана.

Председательствовал на ней аким области Нурлыбек Налибаев. Глава региона отметил особую роль АНК в формировании общенационального единства, отметив, что за годы независимости в стране по инициативе ассамблеи была проделана огромная работа.

– Президент Касым-Жомарт Токаев на 31-й сессии Ассамблеи народа Казахстана отметил необходимость перехода к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества, – сказал он. – Всенародный референдум по внесению поправок в Конституцию прошел четко и слаженно. В проведении плебисцита приняли активное участие и кызылординцы.

Глава региона отметил значимость прошедшего в области Улытау Национального курултая и поздравил члена областного общественного совета, доктора технических наук, академика Национальной академии наук Кылышбая Бисенова, вошедшего в состав курултая. Кроме того, аким представил назначенного в порядке ротации заместителя председателя областной Ассамб­леи народа Казахстана Кахара Дадашева, пожелал ему успехов в работе и поблагодарил Ирину Шек, руководителя немецкого этнокультурного объединения, ранее занимавшую эту должность.

Выступая на заседании, член Ассамблеи народа Казахстана, секретарь областного маслихата Наурызбай Байкадамов подчеркнул, что в современных непростых условиях единство народа выступает важнейшей ценностью, и призвал сограждан к сплоченности.

Директор детской деревни «Атамекен» Лиза Скакова подчеркнула важность воспитания сознательного поколения и с гордостью отметила, что выпускники возглавляемой ею организации семейного типа получают профессиональную ориентацию, находят свой путь в жизни и становятся достойными гражданами страны.

Меценат Илларион Ли высказал предложения по развитию малого и среднего бизнеса, а учредитель школы «Мансап» Наталья Мишукова поделилась мнением о качестве работы по воспитанию подрастающего поколения. Собственный корреспондент канала «Хабар 24» по Кызылординской области Нурлан Жакыпбеков рассказал о роли средств массовой информации и важности медиаграмотности. Поднимались участниками сессии и другие актуальные вопросы.

Подводя итоги работы сессии, глава региона отметил, что в целях реализации республиканского проекта «Мәдениетті ана – Мәдениетті ұлт» необходимо открытие Дома матерей в городе Кызылорде, это нужно для решения социальных проблем мам. В планах также строительство Аллеи дружбы народов, развитие направления «этномедиация». Кроме того, аким области отметил, что необходимо реорганизовать центр «Рухани жаңғыру» в Дом неправительственных организаций, который станет местом работы активистов региона.