Впервые объем льготного кредитования доведен до 580 млрд тенге – премьер

В предыдущие годы этот объем не превышал 180 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели принимаемые меры по увеличению продукции сельского хозяйства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Глава кабмина отметил, что значительные средства были выделены на весенне-полевые работы и лизинг сельхозтехники. Впервые объем льготного кредитования доведен до 580 млрд тенге – в предыдущие годы данный объем не превышал 180 млрд тенге.

Премьер указал на необходимость качественного мониторинга и контроля за реализацией приоритетных инвестпроектов и доведения ежегодного уровня применения минеральных удобрений до 1,5 млн тонн.

Олжас Бектенов подчеркнул, что первостепенное значение для будущего урожая имеет принятие своевременных мер по борьбе со стадной саранчой. Для этого из республиканского бюджета предусмотрено 4,2 млрд тенге. Дополнительно из резерва Правительства выделено 3,9 млрд тенге.

В рамках подготовки к уборочному периоду акиматам областей до начала всех работ поручено обеспечить полную готовность хлебоприемных предприятий к приемке зерна нового урожая и организовать бесперебойную работу ХПП.