Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники

Сельское хозяйство
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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

По словам руководителя отдела областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Азата Капанова, в этом году планируется провести химическую обработку на площади 65 тыс. гектаров, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- Обработка ведется в четырех районах области и сельских округах, относящихся к областному центру. Против стадных саранчовых, пестицидами, разрешенными к применению в республике, а работа по защите растений контролируется государственными инспекторами. В настоящее время в области по результатам конкурса среди организаций, осуществляющих химическую обработку, определены победители и заключены соответствующие контракты, - сказал Азат Капанов.

Штабы экстренного реагирования по борьбе с особо опасными, вредными организмами работают по всем семи районам области и городу Атырау. Всего в исследовании и обработке против саранчовых будут задействованы 124 человека и 27 автомобилей.

Планируется, что часть площади, подлежащая химобработке, будет обрабатываться тремя дронами РГП «Фитосанитария» Западно-Казахстанской области. Остальные - с применением дельталетов и наземных вентиляционных и газогенераторных форсунок.

#сельское хозяйство #дроны

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