Впервые в истории Казахстана: защита природы получила высший конституционный статус

Так, в преамбуле Конституции закрепили ответственность граждан перед будущими поколениями, что напрямую связано с необходимостью рационально использовать природные ресурсы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Впервые в истории Казахстана на конституционном уровне чётко закреплена обязанность каждого гражданина бережно относиться к природе и окружающей среде. Это фундаментальный шаг для укрепления экологической ответственности и формирования совершенно новой экокультуры в обществе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

Так, в преамбуле Конституции закрепили ответственность граждан перед будущими поколениями, что напрямую связано с необходимостью рационально использовать природные ресурсы. В статье 37 Конституции также закреплена обязанность граждан сохранять природу.

Именно эти положения сегодня лежат в основе общенациональной инициативы «Таза Қазақстан». Как неоднократно подчёркивал Глава государства, данный проект – это формирование новой общественной культуры, которая базируется на чистоте окружающей среды, чистоте помыслов и высокой гражданской ответственности.

Масштабы этой экологической инициативы с момента её старта говорят сами за себя: по всей республике уже высадили 5,2 миллиона деревьев, собрали 2,2 миллиона тонн отходов и очистили 3,4 миллиона гектаров территорий. При этом проект стал по-настоящему народным, ведь ежегодно в экологических акциях принимают активное участие более 6,5 миллиона человек.

Реальная забота об экологии проявляется в простых повседневных действиях каждого человека, когда мы не оставляем после себя мусор, разумно используем воду, высаживаем деревья и поддерживаем порядок в своих дворах и общественных пространствах. Из таких базовых шагов и участия в субботниках складываются чистота, уют и комфорт наших городов и сёл.

Бережно относясь к природе и окружающей среде прямо сейчас, мы создаём здоровые условия для следующих поколений и обеспечиваем устойчивое развитие всей страны.

Министерство экологии и природных ресурсов призывает всех жителей страны активно поддерживать инициативу «Таза Қазақстан» и ответственно относиться к окружающей среде. Настоящая экологическая культура всегда начинается с личного примера, а большие общественные перемены рождаются тогда, когда каждый делает свой собственный небольшой шаг.