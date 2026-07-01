Впервые в истории Казахстана: защита природы получила высший конституционный статус

Так, в преамбуле Конституции закрепили ответственность граждан перед будущими поколениями, что напрямую связано с необходимостью рационально использовать природные ресурсы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Впервые в истории Казахстана на конституционном уровне чётко закреплена обязанность каждого гражданина бережно относиться к природе и окружающей среде. Это фундаментальный шаг для укрепления экологической ответственности и формирования совершенно новой экокультуры в обществе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

Так, в преамбуле Конституции закрепили ответственность граждан перед будущими поколениями, что напрямую связано с необходимостью рационально использовать природные ресурсы. В статье 37 Конституции также закреплена обязанность граждан сохранять природу.

Именно эти положения сегодня лежат в основе общенациональной инициативы «Таза Қазақстан». Как неоднократно подчёркивал Глава государства, данный проект – это формирование новой общественной культуры, которая базируется на чистоте окружающей среды, чистоте помыслов и высокой гражданской ответственности.

Масштабы этой экологической инициативы с момента её старта говорят сами за себя: по всей республике уже высадили 5,2 миллиона деревьев, собрали 2,2 миллиона тонн отходов и очистили 3,4 миллиона гектаров территорий. При этом проект стал по-настоящему народным, ведь ежегодно в экологических акциях принимают активное участие более 6,5 миллиона человек.

Реальная забота об экологии проявляется в простых повседневных действиях каждого человека, когда мы не оставляем после себя мусор, разумно используем воду, высаживаем деревья и поддерживаем порядок в своих дворах и общественных пространствах. Из таких базовых шагов и участия в субботниках складываются чистота, уют и комфорт наших городов и сёл.

Бережно относясь к природе и окружающей среде прямо сейчас, мы создаём здоровые условия для следующих поколений и обеспечиваем устойчивое развитие всей страны.

Министерство экологии и природных ресурсов призывает всех жителей страны активно поддерживать инициативу «Таза Қазақстан» и ответственно относиться к окружающей среде. Настоящая экологическая культура всегда начинается с личного примера, а большие общественные перемены рождаются тогда, когда каждый делает свой собственный небольшой шаг.

#защита #природа #конституция #Таза Казахстан

Популярное

Все
Конституция как стратегическая опора развития страны
Два золота из Праги
Наградили лучших животноводов
Укрепляя кадровый потенциал
Обновление государственной модели и укрепление правовых гарантий
Победа и бонус в придачу
Праздник пришел на землю Улытау
По следам сказки «Алтын сақа»
Безопасное лето
Провал Германии и Нидерландов
Обретет ли локальный проект республиканский размах?
Искусство без границ
Прицел на Азиаду
Россыпь наград от кадетов
Госдолг РК остается одним из самых низких в  мире
Гости здесь круглый год
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Правовое просвещение, гражданская ответственность и культура законности
Конституция закладывает образ будущей нации
Новая глава казахстанской государственности
Новый этап изучения Улуса Джучи
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
Гвардейцы говорят по-казахски
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Мост избавил от заторов
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Выручили проливные дожди
Село, которое растет
Тело полицейского сожгли в Алматинской области
ОПГ использовала схему оформления кредитов на несуществующие автомобили
Мастер слова
Чемпионат четырех континентов впервые пройдет в Казахстане
Чистая вода для села
Спектакли на террасе
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026

Читайте также

Новый государственный праздник появился в Казахстане
Абсолютное право на жизнь: что закрепили в новой Конституци…
В эпоху ИИ: как новая Конституция защитит цифровые права ка…
Вступление в силу нового Основного закона является историче…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]