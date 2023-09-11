Впервые в истории казахстанцы завоевали две медали на EuroSkills

Образование, Технологии
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В соревнованиях приняли участие 600 сильнейших молодых специалистов из 32 стран мира.

Фото пресс-службы МП РК

Национальная сборная Казахстана показала лучший результат за всю историю участия на международном чемпионате EuroSkills, завоевав две медали и четыре «Медальона отличия», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Отмечается, что в соревнованиях приняли участие 600 сильнейших молодых специалистов в возрасте до 25 лет из 32 стран мира.

По итогам трех конкурсных дней восьмого европейского чемпионата EuroSkills Gdańsk 2023, члены национальной сборной Казахстана выиграли одну серебряную и одну бронзовую медали.

Руслан Юсупов взял «серебро» в компетенции «Веб технологии», а Андрей Степанюк и Станислав Горицин пополнили копилку сборной бронзовой медалью в компетенции «Сетевое и системное администрирование».

Кроме того, Алуа Жарасбаева (графический дизайн), Ерасыл Бахытжан (инженерный дизайн CAD), Виталий Кайль (облицовка плиткой), Ернияз Курманбеков и Ансар Оразгалиев (мехатроника) получили «Медальон отличия».

В министерстве отметили, что для Казахстана это третья медаль на европейском чемпионате. В 2021 году выпускница павлодарского колледжа Дина Афанасьева заняла призовое третье место по направлению «Веб-разработка».

В этом году соревнования прошли в польском городе Гданьск. В состав национальной сборной вошли 28 конкурсантов и 25 международных экспертов. Казахстанцы выступали по 25 компетенциям.

Чемпионат EuroSkills – это значимое мероприятие в области профессионального образования и повышения квалификации в Европе. Крупнейшие международные соревнования по профессиональному мастерству для людей в возрасте до 25 лет проводятся каждые два года в одной из стран - участниц WorldSkills Europe.

#чемпионат #медали #EuroSkills

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