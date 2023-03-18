Впервые в Казахстане произошла дефляция цен на овощи

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За прошедшую неделю цены на социально значимые овощи в Казахстане впервые подешевели на 0,3%, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт Министерства торговли и интеграции РК.

По данным Министерства, цены упали в результате товарных интервенций, начатых правительством 1 февраля 2023 года.

Итоги ценовой ситуации за неделю на социально значимые продукты и меры по укреплению тренда на дальнейшее снижение рассмотрели 18 марта на совещании под председательством заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина.

"Вторую неделю подряд снижаются цены на социальные продукты питания в Мангыстауской области (-0,1%), на этой неделе отмечается снижение и в Туркестанской (-0,1%). При этом в Туркестанской области подешевели практически все социальные овощи, в Мангыстауской снизились цены на картофель и капусту", - отметил и. о. председателя Комитета торговли МТИ Айдар Абилдабеков.

Число точек реализации овощей по социальным ценам в стране увеличилось с 682 до 1 015.

В целом за счет снижения цен на овощи наблюдается замедление роста цен на социально значимые продукты и товары (СЗПТ) практически по всем регионам.

Общий индекс цен на СЗПТ за неделю вырос на 0,1%, что является рекордно низким показателем с начала.

Увеличение обусловлено некоторым повышением цен на молочные продукты - масло сливочное, кефир, творог, молоко. На сегодня с производителями молочной продукции достигнуты договоренности сохранять действующие цены.

Также на совещании обсудили ход работы регионов по контрактации осеннего урожая.

"Работать нужно системно и очень активно. Мы видим результаты разбронирования сформированных осенью запасов, впервые в межсезонье началась дефляция цен на овощи. И эту работу надо продолжать: у кого мало запасов по отдельным овощам, договоритесь с регионами, где есть излишки, эту информацию вам предоставит МСХ, и обеспечьте стабильность поставок овощей по индикативным ценам. Ускорить работу по контрактации раннего и осеннего урожая этого года, из осеннего формируются запасы на весну 2024 года. Мы должны удержать продуктовую инфляцию на нынешнем уровне и создать запасы по низким ценам на следующий год", - подчеркнул Серик Жумангарин.