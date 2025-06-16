Впервые за полвека на Астанинском водохранилище начали очистку дна

Водное хозяйство
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Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Астанинское водохранилище вмещает 410,9 млн куб м воды и питает столицу и некоторые населенные пункты Акмолинской области

Фото: Минводы

Впервые со времени сдачи в эксплуатацию в 1970 году, на Астанинском водохранилище начаты работы по очистке дна, сообщает Kazpravda.kz

Проект реализуется в рамках поручений Главы государства в Послании от 2023 года, где отмечено, что износ водохозяйственных объектов превышает 60%, а потери воды при транспортировке – более 40%. Большинство таких объектов были построены в 60–70-х годах и эксплуатируются уже более 50 лет без капитального ремонта. 

Как сообщает прес–служба Министерства водных ресурсов и ирригации, для очистки водохранилища от ила и других  донных отложений, на воду спущены многофункциональный самоходный земснаряд типа амфибия производительностью до 900 м3/ отложений в час и его дизельный аналог с гидрорыхлителем производительностью до 2 000 м3/час. Обе донно-очистительные машины были приобретены МВРИ в 2023 году и взяты на баланс РГП «Казводхоз».  

Работы по очистке Астанинского водохранилища проводит Акмолинский филиал РГП. Для оценки состояния объекта проведена батиметрическая съемка, в результате которой установлено наличие донных отложений объемом 47 млн куб. м. На основании полученных данных было принято решение о начале очистных работ.

Эффект от проведенной очистки сохранится на срок от 10 до 20 лет и зависит от объема и интенсивности притока наносов, особенно в период паводков. Если после завершения запланированных работ объем водохранилища будет соответствовать проектным параметрам, дальнейшее углубление чаши не потребуется.

В министерстве предусмотрена реализация аналогичных проектов и на других водохранилищах республики, добавили в пресс-службе.

 

#впервые #очистка #Астанинское водохранилище

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