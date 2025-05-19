Фото: Минводы

Благодаря новой спецтехнике, предоставленной Минводы, филиал «Казводхоза» по ВКО проводит механизированную очистку каналов, которые не очищались с 1990-х годов, сообщает Kazpravda.kz

Работы прошли на Зайсанском, Акжарском и Курчумском производственных участках. Владельцы крестьянских хозяйств, расположенных вблизи каналов, благодарят специалистов филиала за работу.

«Работы по очистке каналов идут очень активно. Эти каналы не очищались с 1990-х годов и нас очень радует, что «Казводхозу» предоставили новую технику для их очистки. Мы уверены, что эта работа принесет много пользы, а мы получим большой урожай», – отметил владелец крестьянского хозяйства «Нұралы» Бауыржан Икамбаев. «Это очень хорошо для крестьянских хозяйств. Каналы здесь не очищались с 1990-х годов, все заросло растениями. Большое спасибо «Казводхозу» от местных крестьянских хозяйств. Народ очень доволен», – подчеркнул владелец крестьянского хозяйства «Бағлан» Талгат Таласпаев.

В этом году областному филиалу «Казводхоза» планируется предоставить 16 единиц новой техники. На сегодня приобретено 3 единицы, еще 4 приобрели в прошлом году.

В общей сложности Минводы начало закуп 757 единиц специализированной техники для филиалов «Казводхоза». Было уже поставлено 303 единицы техники, которые активно используются для механизированной очистки каналов и ремонта гидротехнических объектов.