Магниты из кишечника 2-летнего ребенка извлекли костанайские врачи

Скриншот с видео Костанайской областной детской больницы

Как выяснилось, маленький пациент проглотил детали игрушки. Инородное тело в желудочно-кишечном тракте ребенка врачи выявили с помощью рентгенограммы.

"Это были магниты и достаточно мощные. Эта детская игрушка, которая продается во всех детских магазинах, очень опасная. К счастью, ребенок проглотил несколько инородных тел одновременно, и они склеились в желудке в один конгломерат. В противном случае между этими магнитами могли бы оказаться стенки кишечника, и это была бы перфорация с дальнейшим развитием перитонита. И последствия были бы куда более сложными", – поведал заведующий отделением хирургии Костанайской областной детской больницы Анатолий Журжа.

Кольцо из магнитов не смогло пройти из тонкого кишечника в толстый и застряло там. Врачи приняли решение провести операцию.

"Во время операции мы руками переместили инородное тело из тонкого кишечника в толстый и через аппендикс удалили магниты. То есть травма для ребенка была минимальной. Попутно удалили сам аппендикс. Ребенок выписан с выздоровлением", – поделился хирург.

Анатолий Журжа предостерег родителей от покупки своим детям подобной опасной игрушки.