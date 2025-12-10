В Алматы, в выставочном центре «Атакент» прошел IT FEST 2025 – один из крупнейших молодежных фестивалей digital-технологий и креативных индустрий, ставший традиционным

Фото: автор

Организаторами мероприятия выступили Общественный фонд NNEF и Альянс вузов University Alliance of Science and Technology, в который входят МУИТ, КБТУ, UIB и Astana IT University. Фестиваль проводился при поддержке благотворительного Фонда HALYK Тимура Кулибаева в рамках государственной программы AI-Sana, передает корреспондент Kazpravda.kz

IT FEST собрал вместе ведущих ученых, исследователей и инноваторов, студентов и школьников и экспертов. На выставочных площадках собрались больше 3 тысяч участников из многих регионов Казахстана, а также из других стран – ОАЭ, Республики Корея, Вьетнама, Узбекистана и России.

С приветственным словом перед участниками фестиваля выступил Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. Он заявил:

«Сегодня мы видим яркий результат ваших проектов, идей, стремлений и устремления вперёд. Этот фестиваль рассказывает о вашей смелости мыслить иначе, пробовать новое, искать нестандартные решения и быть готовыми строить будущее своими руками. Именно вы определяете, с какой скоростью Казахстан войдёт в новую цифровую эпоху. Такие мероприятия – это настоящая стартовая площадка, где можно найти свой путь, свою команду и даже свою мечту. Поэтому не бойтесь рисковать. Ищите, пробуйте, экспериментируйте. Если ошиблись – начните снова. Так рождаются лучшие идеи. Так создаются компании, которые способны изменить мир. Так формируется технологическое будущее нашей страны».

В свою очередь выступая перед участниками мероприятия Вице-министр ИИ и цифрового развития РК Дмитрий Мун вспомнил свои переживания во время участия в различных школьных олимпиадах. Он отметил:

«Навыки, которые приобретаются на таких мероприятиях, вы будете вспоминать всю оставшуюся жизнь. Очень редко во взрослой жизни можно встретить такие соревновательные моменты. Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития открывает двери для всех таких школьников и студентов. Технологии становятся ключевыми драйверами развития экономики, образования, медицины, промышленности и государственных сервисов. Мировая практика показывает: именно страны, вовремя включившиеся в формирование цифровой экосистемы и поддержку инноваций, становятся лидерами будущего. Для Казахстана цифровая трансформация и внедрение ИИ – не просто технологический тренд, это стратегический приоритет, отражённый в государственной политике Республики.

Особо хочу подчеркнуть роль Альянса вузов Казахстана, который стал инициатором и движущей силой этого фестиваля. Объединение университетов вокруг общих целей - развитие талантов, поддержка цифровых профессий и формирование технологического сообщества – является важным шагом в укреплении позиции Казахстана как страны, ориентированной на инновации», - подчеркнул Дмитрий Мун.

Ректор Казахстанско-Британского технического университета Маратбек Габдуллин отметил:

«IT FEST 2025 стал пространством, где молодежь не просто демонстрирует свои навыки, но и формирует контуры цифрового будущего страны. Они прошли уже долгий путь отборочного этапа и в финале будут бороться за призовые места. Нас в этом году поддержали спонсоры, такие как благотворительный фонд HALYK Тимура Кулибаева, также другие компании. От университетов, главными призами будут гранты, которые получат победители соревнований. У нас есть история успеха, когда школьники воспользовались этими грантами в прошлых годах и сегодня продолжают строить свою карьеру в IT.

Сегодня мы видим, как школьники и студенты превращают идеи в реальные проекты, способные изменить индустрию. Наш альянс IT вузов создаёт среду, в которой рождаются лидеры новой технологической эпохи. Уверен, что достижения участников IT FEST станут важной частью развития интеллектуального потенциала Казахстана. Данное мероприятие стало для наших вузов и общественного фонда главным событием, где мы показали все наши усилия и возможности, начиная от роботизации, от IT батлов до киноиндустрии».

Свое мнение о фестивале высказал и.о. ректора Astana IT University Альтаир Ахметов:

«За годы своего развития IT FEST стал пространством, где молодые разработчики создают технологии, которые способны менять целые отрасли. Например, наши студенты уже сегодня предлагают решения мирового уровня, среди которых: HandInHand – ИИ-платформа для перевода жестового языка с 3D-аватаром; Genoplexity.AI – медицинская система, прогнозирующая риск отторжения пересаженных органов на основе глубоких клинических моделей; CortexAI – инструмент интеллектуального анализа данных и оптимизации процессов; Torsyq.kz – цифровая экосистема, напрямую соединяющая фермеров и покупателей и возвращающая прозрачность аграрному рынку».

Ректор Университета международного бизнеса Анар Махметова подчеркнула:

«IT FEST ежегодно проводимый Альянсом вузов, одно из ярких мероприятий, направленных на развитие цифровые навыков, проектного мышления у школьников и студентов. Он занял свое достойное место в череде мероприятий, проводимых в нашем городе. Наш университет отвечает за секцию Design&Animation. Секция направлена на разработку конкурсных заданий с применением webtoon, графики, анимации. На сегодняшний день вебтуны становятся одним из самых динамичных направлений современной визуальной и креативной индустрии, объединяя в себе дизайн, сторителлинг и анимацию. На фестивале представлены новые стандарты цифрового искусства: вертикальный формат, интерактивность, кинематографичную подачу и уникальные возможности для молодых авторов. Вебтуны сегодня — это не просто комиксы, а полноценная экосистема, где дизайнеры, иллюстраторы и аниматоры могут создавать контент мирового уровня и выходить на глобальные платформы».

Своим мнением о фестивале поделилась и.о. ректора Международного университета информационных технологий Катерина Колесникова:

«Для МУИТ IT FEST ‒ это не просто фестиваль, а часть нашей истории, являющийся кодом нашего Успеха. Мы были основателями данной площадки, и гордимся, что фестиваль вырос в одно из ключевых событий молодежного IT-движения страны.

IT FEST 2025 — это вдохновение, энергия и движение в будущее. Здесь рождаются идеи, которые меняют не только Казахстан, но и весь мир. Общественный Фонд NNEF совместно с вузами Альянса «University Alliance of Science and Technology», в рамках национальной программы AI-Sana, формирует пространство, в котором растут и развиваются лидеры новой эпохи. Мы уверены, что фестиваль станет отправной точкой для новых амбициозных проектов и инноваций».

Управляющий директор благотворительного фонда HALYK Нариман Абильшаиков отметил:

«Фонд HALYK Тимура Кулибаева выступил генеральным партнёром IT FEST 2025, подтверждая приверженность развитию цифровых технологий и поддержке молодых ИТ-специалистов. Для нас участие в таких инициативах имеет стратегическое значение - они формируют новое поколение профессионалов и укрепляют позиции Казахстана как технологического лидера региона».

За годы проведения, фестиваль стал узнаваем в кругах активной молодежи, помимо нескольких тысяч участников, павильоны посещают около 1000 заинтересованных юношей и девушек, их привлекают проводимые лекции, воркшопы, выставки технологий и соревнования.