Фото: Акорда

В своем содержательном и принципиальном обращении к международному сообществу Глава государства обозначил ключевые вызовы современности и представил видение Казахстана в области глобальной безопасности, устойчивого развития и цифровой трансформации.

Центральной темой выступления стала всеобъемлющая реформа Организации Объединенных Наций. Президент страны отметил, что на протяжении восьми десятилетий ООН играет ключевую роль в решении глобальных проблем человечества и остается символом надежды для миллионов людей по всей планете.

При этом ООН сегодня нуждается в укреплении своих позиций для адаптации к реалиям современного непредсказуемого мира. С трибуны Генеральной Ассамблеи Глава государства обратил внимание на нарастающий кризис доверия к международным институтам и выступил за расширение состава Совета Безопасности ООН за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки на основе ротации, а также за усиление роли средних держав.

Глава государства вновь подтвердил приверженность Казахстана основополагающим принципам Устава ООН: суверенитету, территориальной целостности и мирному урегулированию споров. Он предостерег от избирательного подхода к международному праву, отметив, что «выборочное применение Устава подрывает его авторитет».

Особое внимание было уделено необходимости искоренения агрессивной идеологии и милитаризма. Президент страны призвал к восстановлению глобальной архитектуры безопасности, выступив за возобновление диалога между ядерными державами. Казахстан, по словам Главы государства, готов стать площадкой по вопросам ядерного разоружения и нераспространения. Кроме того, наша страна продолжает продвижение инициативы по созданию Международного агентства по биологической безопасности.

Глава государства выразил обеспокоенность продолжающимся кризисом вокруг Украины и ужасающими масштабами гуманитарной катастрофы в Газе. Президент страны подчеркнул необходимость поиска дипломатических решений и призвал к полной защите всех гражданских лиц. Касым-Жомарт Кемелевич также приветствовал процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Президента США, отметив, что даже самые сложные конфликты могут быть урегулированы на основе здравого смысла и дипломатии.

Цели в области устойчивого развития были названы Президентом страны в качестве приоритетных в национальной повестке Казахстана. В этой связи мы продолжим активную работу в рамках Парламентской комиссии по мониторингу ЦУР для обеспечения максимальной эффективности и прозрачности их реализации.

Выступая на общих дебатах, Глава государства призвал партнеров в регионе и всё международное сообщество к срочным мерам по сохранению водных ресурсов Каспия, напомнив о последствиях экологических катастроф. Президент страны также рассказал о реализации общенациональной кампании «Таза Қазақстан», которая объединяет миллионы волонтеров и напомнил, что по инициативе нашей страны ООН объявила 2026 год Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития. Для дальнейшего продвижения глобальной экологической повестки Глава государства предложил Генеральной Ассамблее принять резолюцию, провозглашающую 22 апреля Международным днем озеленения планеты.

Один из ключевых акцентов выступления был сделан на стремительном развитии искусственного интеллекта. Президент страны обозначил развитие ИИ в качестве прорыва, способного стать двигателем прогресса человечества, одновременно указав на риски углубления технологического, экономического и геополитического неравенства.

Глава государства подтвердил готовности Казахстана активно участвовать в работе Глобального диалога по управлению ИИ под эгидой ООН.

Как подчеркнул Президент страны, цифровой прогресс невозможен без профессионального образования, именно поэтому особое внимание необходимо уделять развитию технических профессий и повышению их общественной ценности.

Касым-Жомарт Кемелевич озвучил мировому сообществу нашу стратегическую цель – в течение трех лет превратить Казахстан в полностью цифровую державу.

Глава государства подчеркнул, что наша страна выступает за расширение международного сотрудничества в области инвестиций и отметил значимость Казахстана в качестве логистического хаба Евразии. По словам Президента страны, мы продолжим развитие транспортных коридоров между Азией и Европой, включая инициативу «Один пояс, один путь», транспортный коридор «Север-Юг» и Транскаспийский транзитный коридор.

Завершая выступление, Глава государства акцентировал внимание мировой общественности на масштабных политических реформах, происходящих в Казахстане. Президент страны сообщил о предложении вынести на общенациональный референдум вопрос о создании однопалатного Парламента и подчеркнул, что Казахстан продолжит приверженность принципу: «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство».

Касым-Жомарт Кемелевич Токаев еще раз подтвердил курс на международное сотрудничество, отметив, что Казахстан будет продолжать выполнять роль миротворца, посредника и надежного партнера на мировой арене.

Выступление Президента страны на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН стало очередным подтверждением приверженности Казахстана ценностям международного права, конструктивного диалога и устойчивого развития. В условиях глобальной нестабильности Казахстан предлагает миру реформаторскую повестку, основанную на сбалансированном подходе, справедливости и совместной ответственности за будущее.