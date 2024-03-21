Время для добра и поддержки

Общество
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Влада Седова

Финно-угорский этнокультурный центр в Павлодарской области по традиции отмечает Наурыз со всей широтой души.

фото предоставлено героями статьи

Председатель центра Ольга Николашина, рассказывая о проводимых и уже прошедших мероприятиях, приуроченных к главному весеннему празднику, не сдерживает эмоций.

– Праздновать начали, как и положено, с 14 марта – Көрісу күні. Вот только-только вернулись из Центра развития молодежных инициатив, где с другими гостями из Дома дружбы поприветствовали молодежь, дали им бата. И чаю, конечно, напились с традиционным угощением! А сейчас уже тут, в Доме дружбы, будем встречать гостей из акимата и музея. И сегодня же у нас, в школе имени Бекхожина, чествование семей, у которых за плечами долгие годы любви и преданности. Так что расписан каждый день! – говорит глава центра.

Финно-угорский центр, к слову, всегда такой активный, все восемь лет, прошедших с открытия объединения в 2015 году.

Прошли праздничные мероприятия с участием представителей центра в эти дни и в павлодарской школе № 24, где реализуется уникальный проект – класс Ассамблеи народа Казахстана. В свое время инициатором его создания выступило представительство РОО «Ассамблея жастары» Павлодарской области, которое поставило четкую цель: воспитать в сердцах подрастаю­щего поколения настоящий патриотизм, распространить идею духовного единства и межэтнического согласия. Делается это в том числе при помощи дополнительных уроков истории при историко-культурном обществе «Ассамблея жастары», встреч с участниками исторических событий, проведения тематических встреч «Cөйле». А еще ребята регулярно посещают этнокультурную гос­тиную в Доме дружбы, знакомясь с этнокультурными объединениями Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области. Поэтому где еще, как не в этой школе, широко праздновать любимый весенний праздник?

– Важное для нас событие: в понедельник в рамках празднования Наурыза прошел благотворительный концерт в поддержку нашей Аяулым Кызыр, воспитанницы Финно-угорского этнокультурного центра и участницы хореографического ансамбля «Самрук». Аяулым сейчас в Астане проходит лечение, у нашей девочки серьезнейший диагноз – злокачественная опухоль костей. В наших силах ей помочь – оказать финансовую и информацион­ную поддержку, а в преддверии такого волшебного праздника хочется верить, что неравнодушных людей окажется много! – надеется Ольга Лео­нидовна.

Концерт в поддержку Аяулым не единственное благо­творительное мероприятие, в котором приняли участие члены финно-угорского центра. В эти праздничные дни они побывали сразу в двух населенных пунктах области, отвезли подарки для малоимущих и многодетных семей: угощения, одежду и даже полностью укомплектованную сумку новорожденного для одной из семей, ожидающей появления шестого ребенка. А 20 марта прошло еще одно благотворительное мероприя­тие для особенных детишек и их родителей в реабилита­ционном центре «Самал».

– Я четко вижу, и это особенно ярко прослеживается­ в последние пять лет, как Нау­рыз стирает этнические и какие бы то ни было иные границы. Уверена, каждый уважающий себя казахстанец знает, что Наурыз – это его личный праздник, дающий силы строить новые планы, жить, радоваться, расцветать. От лица финно-угорского центра я желаю нашим сооте­чественникам мира и сог­ласия, чтобы мы всегда слушали и слышали друг друга, чтобы мы относились друг к другу с уважением, как это и было испокон веков на благословенной казахской земле! – заключила председатель этнокультурного объединения.

#Павлодарская область #празднование #Наурыз мейрамы

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