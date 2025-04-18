Нужна не жалость, а возможности

Объединив представителей органов власти и некоммерчес­ких организаций из России и Казахстана,­ форум «Время добрых­ дел» в этот раз проходит на площадке Гражданского альянса Казахстана под эгидой Россотрудничества и при участии Международного сообщества матерей детей-инвалидов «Про нее».

Впервые его провели в 2022 году, и с тех пор состоялось уже семь встреч в Азербайджане, Казах­стане,­ Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане. На площадках форума поднимались такие темы, как создание социокультурных пространств, профориентация молодежи, инклюзивное образование, развитие волонтерства, народных ремесел и креативных индустрий, вопросы реабилитации детей с инвалидностью и особенностями развития.

В этот раз участники форума обратили внимание на то, как в Казахстане и России решается проблема квотирования рабочих мест для людей с ограниченными физическими возможностями.

– В своем выступлении на Национальном курултае Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что каждый ребенок с особыми потребностями должен иметь возможность получить полноценное образование, в каж­дом областном центре нужны цент­ры реабилитации и развития особенных детей. Каждое слово Президента, сказанное публично, – это своего рода поручение, поэтому сформирована уже «дорожная карта» для решения этих проблем, – отметила, открывая работу диалоговой площадки, президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева. – Но в поддержке нуждаются не только дети с особенностями развития, но и их родители, и в первую очередь это помощь в трудоустройстве, которая позволит семье оплачивать свои расходы.

По мнению главы Союза родителей особенных детей Рауаны Сагадиевой, такое содействие со стороны государства должно носить не разовый, а системный характер. Ведь, к сожалению, в нашей стране растет число детей с особыми образовательными и социальными потребностями, и проблемы с трудоустройством инвалидов или родителей, воспитывающих таких детей, имеют место быть всегда. Кроме того, очень часто женщина остается один на один со своим особенным ребенком, взваливая на свои плечи и круглосуточную заботу о нем, и необходимость зарабатывать на жизнь.

– Поэтому родительские сообщества сегодня выходят за рамки бытовых инициатив. Нам приходится становиться экспертами, навигаторами, партнерами и агентами перемен в государственных подходах к решению всех сопутствующих проблем. И решение это должно быть комплексным, ведь помощь нужна не только самому ребенку-инвалиду, но и его здоровым братьям и сестрам, и, конечно, родителям для того, чтобы постоянно находить ресурс для заботы о своей семье, – говорит Рауана Сагадиева.

Сегодня Союз родителей особенных детей охватывает более 50 тыс. семей в 22 регионах Казахстана. На грантовой основе его участники проходят обу­чение и переквалификацию, которые позволяют не только помогать собственному ребенку, но и выходить с новыми навыками на широкий рынок труда. Это такие профессии, как логопед, дефектолог, которые «особенные» мамы могут освоить онлайн на базе своего высшего образования.

– Этот форум стал не просто событием, а ценностной платформой, объединяющей государство, бизнес, НПО, родительские движения ради устойчивого будущего, которое невозможно без внимания к потребностям «особенных» мам, – считает Рауана Сагадиева. – Ведь мы просим не жалости – нам нужны возможности для реализации собственных навыков и талантов своих детей.

Председатель Международного сообщества матерей детей-инвалидов «Про нее» Инна Орлова говорит, что проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются родители детей-инвалидов, схожи и в Астане, и в Москве. Поэтому и подходы к их решению тоже одинаковы – в партнерстве с бизнесом и государством необходимо создавать условия для того, чтобы женщины, на попечении которых находятся особенные дети, имели возможность и работать, и отдыхать.

– Безусловно, программы по трудоустройству и переквалификации существуют в каждом регионе, но нужно понимать, что мамы детей-инвалидов – это особая категория, и здесь нужны профессии, которые подразумевают удаленный формат, – делится опытом Инна Орлова. – К примеру, сегодня востребованы кулинарные навыки, позволяю­щие изготавливать в домашних условиях сладости, хорошо продающиеся через социальные сети. Пользуется успехом фуд-флористика, это направление не требует больших затрат, зато сладкие букеты очень заказываются к различным праздникам и памятным датам. Обучиться всему этому тоже можно онлайн, не выходя из дома.

В общественном объединении родителей детей с аутизмом города Астаны «Орда», которое возглавляет Салтанат Есмаганбетова, удалось трудоустроить уже порядка 60 мам, воспитывающих особенных детей. После обучения они успешно трудятся на позициях социального работника, педагога, логопеда-дефектолога.

– Такой симбиоз, когда в реабилитации ребенка участвует мама, общественная организация, социальные работники, – это и есть залог успеха нашей работы, – считает она.

Особенный театр

В рамках форума «Время добрых­ дел» на площадке Русского дома в Астане прошел уникальный инклюзивный конкурс – дети с инвалидностью, вдохновленные темой космоса, представили свои тематические костюмы.

Конкурс был организован филиалом Союза родителей особенных детей города Астаны и инклюзивным театром моды Special Hearts KZ ко Дню космонавтики.

Руководитель театра моды Special Hearts KZ Жанна Шкатова создала свой проект всего полгода назад, но несмотря на небольшой срок, идея уже дала значительные результаты. С первых шагов театр заявил о себе как яркая, креативная команда, в которой каждый участник – это личность с уникальным внутренним миром.

– Вначале я сомневалась, что моя идея принесет плоды, но уже через несколько месяцев дети нашего театра раскрылись, научились доверять окружающему миру, людям, стали смелее. Некоторые детки не разговаривали, а в театре, взаимодействуя друг с другом, начали говорить. Это невероятная победа наших отважных детей! Вы бы видели, с каким энтузиазмом они готовились к сегодняшнему конкурсу. Конечно, большую часть работы по изготовлению космических костюмов взяли на себя родители, но дети принимали самое непосредственное участие, открыто выражали свои эмоции, радовались, были по-настоящему счастливы, – поделилась Жанна Шкатова.

К слову, одним из условий конкурса была экологичность: все костюмы созданы из вторсырья, что подвигает детей к осознанному потреблению. В процессе подготовки к конкурсу мальчики и девочки совершили своего рода космическое путешествие – их знакомили с миром астрономии, открытий и технологий.

Исполняющая обязанности руководителя Русского дома Анастасия Степанова, приветствуя детей и их родителей, подчеркнула, что организация, которую она представляет, всегда готова поддержать такие важные инициативы.

– На нашем пространстве мы должны создавать максимально инклюзивную среду. Нам необходимо обмениваться опытом, поддерживать и реализовывать такие прекрасные идеи, создавать дружественную атмосферу для наших детей, – сказала она.

Гулнар Юлдашева – мама 14-летнего Базыл Инсара. У мальчика ДЦП. С начала работы теат­ра моды сын стал его активным участником.

– Я вижу, как изменился мой сын за эти полгода. Он стал активным, у него появился интерес к окружающему миру. Когда мы готовились к конкурсу, он просил меня рассказать ему о космосе, известных космонавтах и первооткрывателях. Для нас это огромное достижение, – говорит Гулнар Юлдашева.

По итогам конкурса победители получили дипломы, памятные подарки. Для детей, живущих в особенном, порой обособленном мире, этот конкурс, этот подиум – самое настоящее космическое приключение, в котором они – звезды.

Диалоговые площадки форума «Время добрых дел» откроются и в других регионах Казахстана, включая Усть-Каменогорск, Семей и Павлодар. Завершит он свою работу 20 апреля.