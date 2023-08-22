Время говорить об Абае

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Галина Вологодская

В Усть-Каменогорске открылась книжная выставка «Абайды оқы, таңырқа…» – «Властитель дум, неповторимый гений».

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В областной библиотеке им. А.  С. Пушкина стало доброй­ традицией проводить август под знаком Абая. Этот месяц, когда общественность отмечает день рождения казахского поэта и философа, всегда насыщен творческими вечерами, встречами литераторов с молодежью, книжными экспозициями.

В этом году организаторы представили различные издания самого известного произведения мыслителя – «Слова назидания», в том числе первый полный перевод, сделанный в 1970 году Сатимжаном Санбаевым. В числе новых изданий интерес вызвала книга с иллюстрациями художника Марата Кумекова.

Для преподавателей и знатоков специалисты сделали подборку исследований Фатимы Оразбековой и Армана Шау­ханова о Абае-переводчике, а также труды, отражающие образ мыслителя в различных жанрах искусства. Это книги «Абай – духовный символ казахской степи» и «В ореоле культуры». Интерес также вызвал труд профессора Заки Ахметова об осмыслении Абаем лирики Лермонтова и красочный фотоальбом «Степная планета Абая», посвященный историческим местам, где жил и творил казахский поэт.

– Мы также представили книгу восточноказахстанского писателя-краеведа Бориса Щербакова «Путь к Абаю», – рассказали в библиотеке. – В ней описывается маршрут от Усть-Каменогорска до Жидебая, которым в конце XIX века проехал наш великий земляк, когда гостил у своего друга Евгения Михаэлиса. Последователем поэта, его духовным учеником считают Шакарима. Юноша в 14 лет под влиянием великого наставника начал писать стихи. О жизненном пути Шакарима рассказал Ерлан Сыдыков в книге «Шакарим» из серии «Жизнь замечательных людей».

#Усть-Каменогорск #выставка #наследие #библиотека #книги #Абай

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