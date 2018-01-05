Время и Астана

Сразу 25 авторам было предложено поразмышлять над различными временными пластами в истории Астаны, особенностями городского пространства, над тем, как столица взаимодействует со своими жителями. На подготовку экспозиции ушло всего 5 дней. Первые гости вернисажа даже успели застать часть творческого процесса: авторы завершали монтаж арт-объектов, настраивали аппаратуру для видеоинсталляций, готовились к показу.

– Эта выставка – результат совместной работы художников, ученых, социологов, филологов, архитекторов. Она «рассказывает», как развивается Астана, как мы себя в ней чувствуем. Художники – прак­тически ровесники независимости Казахстана, и интересно, как они осмысливают прошлое, как они живут в настоящем и что думают о будущем, – отметила руководитель Центра современного искусства Национального музея РК Роза Абенова.

Результат «творческой лаборатории» получился любопытный. Не только по смысловому и идейному содержанию, но и по форме. При соз­дании арт-объектов в ход пошли самые неожиданные вещи: мыло и капуста, пластиковые пакеты и металлическая сетка, пенопласт и камыш, деревянные уыки и советский синтетический ковер. А также куб из асфальта с застрявшими в нем старыми телефонами и емкость из-под чистящего средства. Традиционные картины, арт-коллажи, видеоинсталляции, интерактивные экспонаты, к которым могли приложить руки сами посетители, даже распечатанная в виде брошюры повесть – на выс­тавке нашлось место всему.

Упомянутая капуста стала главным «участником» перформанса «Срубить капусту» от Айгерим Оспановой. Автор, одетая как среднестатистический офисный работник, на вернисаже сосредоточенно кромсала белые кочаны, складывала результат работы в огромную бадью, пересыпала солью… Результат перформанса – квашеная капус­та – стал угощением для посетителей. Первую пробу приглашали снимать уже на следующий день.

Забавным получился экспонат «Байланыс» – псевдодокументальный фильм (так называемое мокьюментари), в котором якобы ученый рассказывает о якобы найденной на раскопках серебряной тюбетейке. К фильму прилагается сама тюбетейка и даже «исторические» фотографии людей в ней. Из камыша был сделан хорошо известный всем символ с серпом и молотом, инсталляция получила название «Краткая история Севера». Старый ковер стал «манускриптом», повест­вующим о долгой дороге к дому отдельно взятой семьи.

Общая концепция выставки ­позволяет «считать» или догадаться о смысле тех или иных экс­понатов, хоть и приходится иногда изрядно поломать голову. После вернисажа сами авторы вошедших в экспозицию работ собрались, чтобы обсудить, что у них получилось и как это понимать. И, как пообещала куратор экспозиции Айгерим Капар, каждую субботу до окончания выставки (до 21 января 2018 года) будут проходить экскурсии. И это прекрасная возможность получить дополнительную информацию тем, кому интересно понять авторский замысел и сравнить его со своими впечатлениями.