Время перемен

Программа действий

В Послании «Экономический курс Справедливого Казахстана» Глава государства в очередной раз подчеркнул необходимость прио­ритетного развития отечественного АПК и обозначил ряд задач, которые предстоит решить Правительству и акиматам на местах.

Президент страны подчеркнул: «Перед республикой стоит еще одна задача – добиться реального прорыва в агропромышленном комплексе. Потенциал отечественной сельскохозяйственной отрасли колоссален, однако мы до сих пор не можем раскрыть его в полной мере».

Задачи, озвученные Касым-Жомартом Токаевым, коснулись самых ключевых проблем и секторов АПК и в совокупности стали программой действий для профильных ведомств. Работа по претворению в жизнь ее положений ведется уже без малого год.

Напомним основные тезисы Послания относительно перспектив развития аграрной отрасли. Президент страны отметил: «Вокруг Казахстана огромные рынки сбыта, которые нуждаются в качественных продуктах питания. Стратегическая цель нашей страны – стать одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента. Это невозможно без поэтапного перехода от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов. Задача – в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%».

Для качественного рывка в отрасли необходима критическая масса крупных аграрных товаропроизводителей.

Чтобы удержать собственные рынки и нарастить экспорт, нужно иметь предприятия, способные обеспечить масштабы, качество и регулярность продовольственных поставок. Поэтому следует всячески стимулировать укрупнение отечественных агрофирм, а также на взаимовыгодных условиях планомерно привлекать к сотрудничеству транснациональные корпорации, отметил Президент.

Приоритетами являются: глубокая переработка мяса, молока и зерна, развитие промышленного тепличного хозяйства. Нельзя забывать и о потенциале отечественных аграрных предприятий. В этом плане показателен пример Северо-Казахстанской области, где сегодня возводятся более 100 крупных молочно-товарных ферм.

В фокусе внимания находятся и вопросы развития села. Принципиально важна поддержка малых хозяйств. Программа «Ауыл аманаты» доказала свою востребованность. Следующим этапом ее развития должна стать не просто выдача льготных кредитов, но и стимулирование подлинной кооперации личных подсобных хозяйств.

Изношенность машинно-тракторного парка в отрасли на сегодня составляет 80%. Поэтому темпы обновления сельскохозяйственной техники следует довести до 8–10% в год.

Торговая политика в условиях нарастающей глобальной конкуренции, развитие аграрной науки, диверсификация растениеводства, повышение стабилизирующей роли Продкорпорации – вот основные направления развития АПК.

Объективности ради следует признать, что время, прошедшее со дня оглашения Послания – с 1 сентября 2023 года, – стало перио­дом активного реформирования отечественного АПК, принятия серьезных решений на уровне Правительства, отраслевого министерства. Итак, пройдемся по основным, наиболее заметным событиям в жизни отечественного АПК.

Крупные игроки аграрного сектора

В день обнародования Послания Глава государства подписал Указ о создании нового министерства – водных ресурсов и ирригации РК путем выведения соответствующих подразделений из состава Министерства экологии и природных ресурсов. Это событие было встречено отраслевым сообществом аграриев на ура – слишком уж много проблем накопилось в водной отрасли Казахстана. На фоне затяжной, многолетней засухи они стали основной проблемой и тормозом в развитии отечественного земледелия.

Дело в том, что более 60% всей потребляемой в стране воды приходится на сельское хозяйство. Но при столь огромных «аппетитах» едва ли не треть вышеназванного объема поливных ресурсов теряется. Вода просачивается в грунт, пока течет по земляным, небетонированным арыкам, испаряется, зря расходуется через прорывы в каналах, шлюзах…

По поручению Главы государства в рамках программ по обновлению систем ирригации в Казахстане будет построено 20 новых водохранилищ, реализован ряд других важных проектов в водной отрасли, направленных на ее стабилизацию.

Одним из инструментов по стимулированию фермеров к переходу на водосберегающие технологии – капельное или дож­девальное орошение – является повышение до 80% ставки субсидирования от стоимости приобретаемых поливных систем.

Согласно поручению Президента, в стране интенсивно создаются новые крупные игроки в системе АПК. Так, в 2023 году в Костанайской области вступило в строй производство сухого кобыльего молока мощностью 40 тонн продукции в год. Общая стоимость проекта составила 10 млрд тенге.

В этом же регионе турецкая компания Arbel Bakliyat осущест­вила проект полного цикла по переработке бобовых культур ежесуточной производительнос­тью до 1 000 тонн. Объем инвестиций на первом этапе составляет 4 млрд тенге с последующим увеличением до 9,4 млрд тенге. В Северо-Казахстанской области запущена новая инновационная теплица четвертого поколения, в которой планируется выращивать до трех тысяч тонн томатов, огурцов и салатов в год. Стоимость проекта – 7,2 млрд тенге.

В Акмолинской области сов­местно со швейцарским концерном Buhler завершен проект по выпуску овсяных безглютеновых хлопьев общей стоимостью более 2,5 млрд тенге. Производительность фабрики составляет две тонны продукции в час. Предприятие включает зоны приема, сушки, очистки и хранения сырья.

В Павлодарской области сдано в эксплуатацию овощехранилище на 10 тыс. тонн продукции. Проект оценивается в 1,8 млрд тенге. В Восточно-Казахстанской облас­ти завершилось строительство зернохранилища на 12 тыс. тонн. Стои­мость проекта – 1,2 млрд тенге.

В Северо-Казахстанской облас­ти крупнейший мясокомбинат региона – ТОО «Emc Agro» – вышел на проектную мощность – 15 тыс. тонн готовой продукции в год. Общая стоимость проекта составила 11,5 млрд тенге.

С настоящим прорывом сравнимы результаты Казахстанско-китайского делового совета, состоявшегося в рамках заседания ШОС в Астане. Бизнес-структурами двух стран были подписаны пять соглашений о сотрудничестве на 105 млн долларов. В числе проектов, которые будут осуществлены, – строительство в Костанае завода по глубокой переработке пшеницы на лизин, пшеничную клейковину и биоэтанол.

Мощность нового завода Qostanay Grain Industry составит 430 тыс. тонн глубокой переработки пшеницы в год. Здесь будут производить аминокислоты, биоэтанол, глютен, корма для животных, пшеничные отруби. Запуск предприятия запланирован на 2027 год.

Также намечено модернизировать в Алматинской области завод по глубокой переработке кукурузы, увеличить с 200 до 300 тонн в сутки производственные мощности предприятия «АзияАгроФуд».

На деловом совете в Министерстве сельского хозяйства совместно с китайской компанией Eavision достигнута договоренность о сотрудничестве в строительстве завода по сборке сельскохозяйственных дронов и роботов. Кроме того, есть планы TOO «Asyl Farms» совместно с китайской компанией STECOL-FAMSUN Joint Venture по строительству в Северном Казахстане животноводческих комплексов мощностью 10 тыс. голов молочного скота. Сумма инвестиций в данный проект – 100 млн долларов.

В Жамбылской области ТОО «Бату Агро» совместно с китайской компанией Hebei Lu Gang Ji Tuan Co., Ltd ведет строительство завода по производству кормовой муки из зерна пшеницы, ячменя, кукурузы для крупного и мелкого рогатого скота. Производительность предприятия – 50 тыс. тонн в месяц, рынок сбыта – КНР.

В республике масштабируется опыт Северного Казахстана по реализации в АПК крупных промышленных инвестпроектов. Предусмотрено финансирование строительства 65 молочно-товарных ферм на сумму 100 млрд тенге. Это позволит обеспечить дополнительное производство 372 тыс. тонн молока в год.

Перечень реализуемых и уже начавших выдавать продовольственную продукцию предприятий в системе отечественного АПК можно продолжить.

Вырастил – хорошо, важнее – переработать

Вопросы поддержки и развития сферы глубокой переработки сельскохозяйственной продукции находятся на особом контроле Правительства. Речь идет о высоких технологиях, добавленной стоимости, расширении налоговой базы и создании новых рабочих мест.

Не так давно в Правительстве был утвержден Комплексный план по развитию переработки сельхозпродукции на 2024–2028 годы, которым предусмат­риваются меры по решению проблемных вопросов.

Документом вводятся новые меры господдержки сектора переработки сельскохозяйственного сырья, открытие новых рынков сбыта готовой продукции, а также применение защитных инструментов для казахстанских переработчиков.

По итогам 2023 года объем производства продуктов питания увеличился на 1,8% и составил 3,1 трлн тенге. Экспортировано продукции АПК на 5,3 млрд. При этом доля переработанной продукции в общем объеме ее экспорта доведена до 43% и составила 2,2 млрд долларов.

Растет приток инвестиций в основной капитал производства продуктов питания. В 2023 году он составил 151 млрд тенге и вырос на 7,1%. Введено в строй 48 объектов на сумму 118,8 млрд тенге.

Для обеспечения бизнеса более выгодными кредитными ресурсами глубокая переработка сельхозпродукции включена в перечень направлений, финансируемых по опыту Северного Казахстана через социально-предпринимательские корпорации по ставке 2,5%.

Кроме того, для снижения капиталоемкости и повышения окупаемости предприятий по глубокой переработке с выпуском продуктов высокого передела (таких, как производные крахмала, концентраты белковые, соевые изоляты, аминосоединения и другие) предусмотрено возмещение до 50% от суммы вложенных инвестиций. Для традиционных направлений переработки доля возмещения составляет до 25%. Указанные меры господдержки повышают инвестиционную привлекательность и способствуют созданию новых предприятий по глубокой переработке.

Меры господдержки беспрецедентны

В 2023 году по инициативе Президента стартовала программа «Ауыл аманаты». Главная ее цель – дать безработным, самозанятым жителям сел шанс открыть собственное дело. Участникам выдаются кредиты под льготные 2,5% годовых.

На реализацию «Ауыл аманаты» в минувшем году было выделено 100 млрд тенге. В совокупности выдано более 14 тыс. микрокредитов на сумму 90 млрд тенге. В рамках программы создано более 400 сельхозкооперативов. Из них 319 получили финансирование на 6,7 млрд тенге.

На сегодня сельхозкооперативам доступны все меры господдержки на равных условиях с остальными аграриями, в том числе за счет местных бюджетов. В целях стимулирования создания кооперативов, их поддержки в рамках программы «Ауыл аманаты» предусмотрены кредиты, максимальный размер которых составляет 8 тыс. МРП.

В 2024-м государством приняты беспрецедентные меры господдержки аграриев. Так, на субсидирование фермеров выделено 500 млрд тенге, на льготное кредитование – 461,6 млрд тенге.

Кроме того, впервые объем льготного кредитования весенне-полевых работ доведен до 580 млрд тенге под «чистые» 5% годовых. В предыдущие годы эта сумма не превышала 180 млрд тенге.

Расширены каналы предоставления льготного финансирования сельхозпроизводителям через Аграрную кредитную корпорацию за счет фондирования СПК.

Проведена большая работа по внесению удобрений. Так, если в 2023-м было внесено 679 тыс. тонн, то за первые шесть месяцев нынешнего года уже приобретено 1,1 млн удобрений при плане – 1,5 млн тонн. Аграрии обеспечены необходимым объемом семенного запаса. При этом доля элитных семян в текущем году выросла с 7,1 до 9%. Выделено 376 тыс. тонн льготного дизтоплива по цене 250 тенге за литр, что на 15% ниже рыночной.

Принятые меры господдерж­ки вкупе с благоприятным сезоном дают аграриям надежду на получение хорошего урожая. Правительство предпринимает упреждающие меры по обеспечению хранения, переработки, сбыта сельхозпродукции.

30 июля с целью защиты интересов отечественных хлеборобов введен полный запрет на импорт пшеницы на территорию ­Казахстана. Не за горами уборочная страда, при проведении которой фермеры также могут рассчитывать на поддержку государства.