Идеальное время познакомить мир с казахской культурой – Димаш Кудайберген

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Народный артист Казахстана вырос в музыкальной семье. Он вспоминает, что дедушка и бабушка с детства прививали ему любовь к музыке.

«Когда мне было четыре или пять лет, мой дедушка научил меня играть на домбре, нашем национальном инструменте. Когда мне было пять лет, моя бабушка каждый день водила меня в музыкальную школу, хотя у нее были проблемы с ногами. Теперь, когда я обрел известность и начал зарабатывать деньги, понимаю, что все это благодаря моей семье – родителям, бабушке, дедушке и друзьям. Их поддержка значит все. Моя бабушка заслуживает моего успеха больше, чем я сам», – говорит он.

Популярный исполнитель считает, что сейчас наступает самое время познакомить мир с казахской культурой.

«С помощью нашей традиционной музыки вы можете узнать всю нашу историю. Казахстан – молодая страна, ей всего 33 года. Это идеальное время, чтобы поделиться нашим наследием с мировой аудиторией», – отметил Димаш Кудайберген.

Также исполнитель хита «Любовь уставших лебедей» признался, что готов к любым творческим экспериментам.

«Раньше я называл свою музыку неоклассикой, но сейчас объединяю все разные жанры. Я по-прежнему неоклассический певец, но мне нравится исследовать другие стили – поп, рок, иногда даже рэп. Для меня это не имеет значения. Я хочу попробовать все», – резюмировал народный артист Казахстана.

Напомним, всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген выступил в столице с грандиозной программой Stranger. Также ранее стало известно, что на церемонии открытия Всемирных игр кочевников в столице он исполнил композицию «Киелi мекен». Богатая коллекция экспонатов выставки «Димаш: покоряя мир», которая проходит в Нацмузее, обещает приятно удивить его многочисленных поклонников.