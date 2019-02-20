​Время сотрудничества и новых идей

– Наринэ Гамлетовна, Президент Казахстана объявил 2019-й Годом молодежи. Какое значение будет иметь это решение для представителей молодого поколения, для формирования молодежной политики в стране и развития казахстанского общества в целом?



– В первую очередь нужно отметить, что Год молодежи – не какая-то разовая акция. Глава государства всегда уделял и уделяет большое внимание молодому поколению.

Безусловно, решение Президента об объявлении Года молодежи станет катализатором для инициатив молодого поколения в бизнесе, в науке, общественной и социально-экономической жизни страны. Учитывая то, что старшеклассники, студенты и молодые специалисты и раньше были задействованы в программе модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру», в нынешнем году их участие станет более активным и сконцентрированным.

Большая роль отводится при этом действующему при Ассамб­лее народа Казахстана молодежному движению «Жаңғыру жолы», многим важным проектам, направленным на патриотическое воспитание молодежи и вовлечение ее в предпринимательскую деятельность через развитие малого и среднего бизнеса.

Необходимо также отметить, что решение Елбасы посвятить 2019 год молодежи подчеркивает ее роль и значимость для развития казахстанского общества.

– В своих программ­ных документах Глава государства отмечает, что межэтническое согласие и общенациональное единство являются основополагающими ценностями и «ключами к будущему Казах­стана». Насколько современная молодежь вовлечена в формирование этих ценностей и какую работу нужно проводить в данном направлении?

– В основе системы ценностей нашего общества лежат богатейшая история, культура и духовность Казахстана, нацио­нальные традиции и обы­чаи, которые формировались на этой земле в течение столетий и до сих пор сохраняются, отражаются в сегодняшних взаимоотношениях.

Мы все помним один из национальных устоев, который сыграл судьбоносную роль в формировании нынешнего государства. Казахский народ издревле славился гостеприимством, в Степи никогда не отказывали гостю в крове и пище, всегда принимали в своем доме. Благодаря этой национальной черте, этому великодушию сегодня в полиэтничном Казахстане царят дружба и мир. Страна демонстрирует пример межэтнического согласия и общенационального единства.

Единство, скрепленное сложившимися между разными этносами узами дружбы и общей исторической памятью, межэтническое и межконфессиональное согласие на основе взаимного уважения – ключевые ценности. И они должны служить основой для воспитания молодого поколения казахстанцев.

Немаловажную роль в формировании ценностей у молодежи и вовлечении ее в сохранение межэтнического согласия и общенационального единства играют Ассамблея народа Казахстана, действующие и создаваемые диалоговые площадки, молодежные проекты. Уверена, в Год молодежи такие проекты будут получать еще больше поддержки и внимания со стороны государства и общества.

– Вы являетесь председателем Совета по медиации Ассамблеи народа Казахстана. Расскажите, какие новые приоритеты появляются Вашей работе в контексте объявленного Президентом Года молодежи.

– Развитие института медиации можно назвать одним из маркеров модернизации общественного сознания. Готовность граждан к достижению компромисса в решении любого конфликта – важный фактор гражданской зрелости и ответственности, показатель уровня развития правовой культуры общества.

Молодежь как активная часть казахстанского общества тоже должна быть вовлечена в процесс развития института медиации. В связи с этим объявленный Президентом страны Год молодежи открывает широкие перспективы участия молодых казахстанцев в деятельности института медиации.

Медиатор – относительно новый для нашего законодательства термин. Этот участник процесса урегулирования споров не относится к судебной системе, не является адвокатом. Он – независимый посредник, который помогает найти решение спора путем переговоров и нахождения компромисса.

Вопросам создания общенациональной системы медиации Президент уделяет большое внимание в своей программной статье «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда». Также на развитии системы досудебного разрешения споров сделан акцент в Стратегии «Казахстан-2050».

Если говорить об участии представителей молодого поколения в формировании институтов медиации, то на текущий год под эгидой АНК намечено несколько мероприятий. В частности, планируется реализация социального проекта «Медиа­ция как фактор укрепления единства в молодежной среде». Также будет организован молодежный форум, направленный на популяризацию медиации среди студентов высших учебных заведений, – «Толерантным быть модно!».

Летом будет открыт респуб­ликанский лагерь для участников волонтерского движения «Жас медиатор». Цель этих мероприятий – привлечение молодых медиаторов, молодых лидеров этнокультурных объединений к построению бесконф­ликтного общества.

– В каких проектах АНК, связанных с молодежью, Вам довелось участвовать и в каких в рамках Года молодежи планируете принять участие?

– Работа с молодым поколением для Ассамблеи народа Казахстана – одно из приоритетных направлений. С уверенностью можно сказать, что в Год молодежи этот сектор деятельности АНК станет еще более значимым. Ассамблея будет продолжать активно работать, в том числе и через Республиканское молодежное движение «Жаңғыру жолы», в рядах которого немало креативных, целеустремленных представителей нового поколения казахстанцев.

В целом на протяжении моей работы в ассамблее было немало молодежных проектов и мероприятий, например, ежегодный международный молодежный форум приграничного сотрудничества «Бiрлiк. Единство. Kz», способствующий расширению международных и межрегиональных отношений. Также при Ассамблее народа Казахстана действует Республиканская молодежная организация «Жарасым», в создании которой я принимала участие. Основная ее цель – консолидация молодежи различных этнических групп в укреплении межэтнической толерантности и общественного согласия в стране.

Кроме того, приоритетом деятельности АНК является реализация принятой на 2019 год «дорожной карты» по социальным и патриотическим молодежным проектам, включая форумы, обучающие тренинги, республиканские акции. И в них я по возможности также планирую принять участие.

Если говорить о казахстанской молодежи и ее восприятии идей межэтнического и межконфессионального согласия и толерантности, то с полной уверенностью могу сказать: наше молодое поколение неотделимо от казахстанского общества в целом, оно воспитано на тех же ценностях. При этническом многообразии народ в Казахстане живет дружной единой семьей, не делая различий по национальным и конфессиональным признакам. Мы этим гордимся и дорожим как главным достоянием и богатством.