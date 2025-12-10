Новая архитектура казахстанской науки

В 2025-м определены стратегические приоритеты, запущены первые научно-индустриальные инициативы и начата работа по поддержке регионов в поиске собственных направлений развития.

Главным институциональным событием стало утверждение Стратегии развития НАН РК до 2035 года и формирование обновленной организационной модели. В рамках этого процесса функционируют четыре профильных отделения наук: «О жизни и здоровье», «Об образовании и общественном развитии», «О Земле, космосе и коммуникациях», «Об агробиоресурсах и экологии».

Особенностью этого года стало внедрение форсайт‑подхода как регулярного инструмента планирования. В результате было сформировано 220 перспективных задач и 65 научно‑технических заданий для программно‑целевого финансирования. Параллельно в областях Абай, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Костанайской и Восточно‑Казахстанской начали работу региональные форсайт‑центры, призванные отслеживать технологические тенденции и готовить заявки на НИОКР.

Важным шагом цифровой транс­формации стала разработка платформы аналитики и форсайта НАН РК. Платформа позволяет в режиме реального времени видеть, какие направления поддерживаются государством, где сосредоточены компетенции и каковы эффекты вложенных средств.

Отдельным элементом цифровой трансформации стал совместный проект с Korea Institute of Science and Technology Information – центр AI SilkNet. Его задача заключается в интеграции разрозненных данных научно‑технологической системы в единую интеллектуальную экосистему, от публикаций и патентов до проектов и кадрового потенциала.

Диагностика системы: честный разговор о проблемах

Используя форсайт-инструменты и большие данные, академия начала с главного – с объективной диагностики. Экспертиза 114 научно-технических заданий показала: по 88 из них были выявлены существенные замечания. Основные проблемы – излишняя фрагментация тем, слабая увязка с национальными приоритетами и распыление ресурсов.

Другим тревожным сигналом стало отсутствие критической массы: лишь 27% заданий получили две и более заявки, что свидетельствует о низкой конкуренции и ограниченном кадровом потенциале в ряде направлений. К этому добавляются региональный дисбаланс – более 60% ученых и свыше 70% бюджетных средств сосредоточены в Алматы и Астане – а также нехватка современного оборудования и отставание по числу исследователей на душу населения.

По итогам анализа академия направила в Министерство науки и высшего образования аналитические записки с предложениями по реформированию системы подготовки научных кадров и развитию инфраструктуры исследований. Тем самым академия приступила к выполнению своей ключевой функции: предоставлению государству экспертных оценок и рекомендаций для формирования научно‑технологичес­кой политики.

Ответом на выявленные ограничения стала новая для Казахстана форма – интегрированные междисциплинарные научно-технические программы. Это крупные «зонтичные» проекты, которые объединяют фундаментальные исследования, подготовку научных кадров, прикладные разработки и внедрение в производство.

Параллельно НАН РК совместно с Назарбаев Университетом запускает флагманские программы, выстроенные по консорциумному принципу «университет – НИИ – бизнес». В фокусе – три стратегических блока: агробиотехнологии, новые энергетические технологии, биомедицина. Цель флагманов – не только публикации, но и продукты, сервисы, экспорт технологий.

С акцентом на региональный потенциал

Одним из заметных проектов НАН РК стала инициатива «Сильная региональная наука – сильный регион». Повестка выездных заседаний в регионах носила прикладной характер. В аграрных областях обсуждались устойчивое растениеводство, мелиорация и переработка продукции; в неф­тегазовых – вопросы экологии и внедрение наилучших доступных технологий; в прикаспийских регионах – морская логистика и трансграничные транспортные коридоры; в области Абай – развитие атомной энергетики и нау­кограда Курчатова.

По итогам выездных заседаний подготовлены аналитичес­кие запис­ки на имя Президента страны. В них отражены предложения по развитию аграрной науки и реформе Национального аграрного научно-образовательного центра, созданию Национального генетического банка, сохранению биоразнообразия и генетических ресурсов, карбоновому земледелию, развитию ядерной энергетики, формированию транспортно-логистического узла между Европой и Азией, а также созданию отраслевой инновационной экосистемы в медицине.

2025 год стал отправной точкой и для запуска новых международных центров и институтов при НАН РК.

Первое. Лаборатория пространственно-временного ИИ и устойчивого развития – совместный проект с Китайской академией наук, Китайской инженерной академией, Чжэцзянским технологическим университетом и рядом технологических компаний КНР. Планируются создание казах­станской большой модели искусственного интеллекта DeepBas, развитие геопространственной во времени аналитики для управления природными ресурсами, городами и инфраструктурой.

Второе. Карбоновый полигон и селекционно-генетические цент­ры «Юг» и «Север» – совместно с НИИ Российской академии наук. Помимо обмена более чем 3 000 биообразцов создаются площадки для адаптации сортов и практики углеродно-нейтрального земледелия.

Третье. Казахстанско-Немецкий институт NEXUS при КазНАИУ. Институт занимается цифровизацией водного сектора и разработкой моделей трансграничного управления водными ресурсами в Центральной Азии.

Четвертое. Институт новых материалов и энергетических технологий при НАН РК – центр компетенций в атомной, водородной и цифровой энергетике, а также в системах накопления энергии. Его задача – сопровождение проектов по созданию АЭС в Казахстане, поддержка развития ВИЭ и движение к углеродной нейтральности.

Пятое. Центр перспективных кардиологических исследований в Шымкенте – площадка для развития «экокардиологии», где медицинские данные анализируются вместе с климатическими, экологическими и социальными факторами.

Параллельно развиваются научно-индустриальные платформы. Это Центр компетенций по интенсивному земледелию (совместно с KMG PetroChem); кремниевый кластер солнечной энергетики на территории СЭЗ «Сарыарка»; «Зеленый фонд Алматы» с цифровым реестром зеленых зон и лесопатологическим мониторингом; цифровая система контроля качества семенного материала («пилот» в Костанайской и Алматинской областях).

Люди и ценности

Отдельным направлением работы академии стали вопросы человеческого капитала и научной культуры. НАН РК координирует конкурсы на государственные премии в области науки и государственные научные стипендии, обеспечивая прозрачность про­цедур через электронную платформу на базе Astana Hub. Важной функ­цией остается экспертиза научно-технических заданий, выносимых на рассмотрение Высшей научно-технической комиссии.

Заметным шагом в общественном пространстве стало создание Совета молодых ученых НАН РК. Для школьников и студентов запущена Академия юных исследователей. Опираясь на мировые практики и собственный анализ, мы создаем систему стандартов, которые интегрируют казахстанскую науку в глобальное научное пространство.

Важно отметить, что НАН РК при Президенте РК начала менять саму логику функционирования национальной науки – от планирования и распределения ресурсов до региональной политики и международного партнерства.

Следующий этап – углубление флагманских программ, концент­рация ресурсов на прорывных направлениях, масштабирование успешных региональных практик и превращение международных центров в точки притяжения для талантливой молодежи.