Вручили ключи от квартир и авто

Общество
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В Кокшетау вновь поздравляли новоселов. На торжестве в честь Дня Конституции ключи от 22 новых квартир получили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные семьи.

фото пресс-службы облакимата

У каждого, кто получил 30 августа заветные ключи от жилья из рук акима области Марата Ахметжанова, своя долгая история ожидания. Семья жительницы Кокшетау Динары Омаровой стояла в льготной очереди долгих 17 лет.

– Теперь наша мечта сбылась, у нас есть свое жилье, светлое и комфортное, – делилась радостью женщина.

Такие же положительные эмоции пережил и Павел Кузнецов – обладатель собственной однокомнатной квартиры. Молодой человек рассказал, что ждал этого часа очень долго, порой не веря в его наступление. Они с братом и сестрой, потеряв родителей, жили все это время у опекавших их дедушки и бабушки. Квартиру получила и его сестра.

– Мы благодарны и счастливы! Сложно передать словами эмоции, которые я сейчас испытываю, – признался Павел. – Очень нравится моя квартира в новом доме, где ничего не нужно доделывать за строителями. Заселяйся и живи! Признателен акиму области за такую действенную помощь.

В этот же день Марат Ахметжанов вручил ключи от 24 автомобилей скорой медицинской помощи и пяти школьных автобусов, которые отправятся в районные больницы и школы.

– Новые машины скорой помощи не просто техника – это вклад в здоровье и благополучие наших граждан. На этих автомобилях медработники будут своевременно оказывать людям медицинскую помощь, – отметил Марат Ахметжанов.

В честь праздника ряд акмолинцев награж­ден орденами «Құрмет» и «Еңбек даңқы», медалями «Ерен еңбегі үшін».

#жилье #Кокшетау #новоселье

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