Все болезни от желудка

– Сатыбалды Нухинович, насколько сегодня распространены болезни пищеварительных органов и с чем они связаны?

– По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, патологии органов пищеварения растут в геомет­рической прогрессии. Не чувствуя болевых симптомов, пациенты часто пренебрегают элементарной профилактикой и не обследуются. Обращаются на острых или поздних хронических стадиях, когда докторам приходится идти на радикальные меры.

Если говорить в общем, то от ротовой полости до заднего прохода может возникнуть до 200 болезней, и 60% из них протекают бессимптомно. К примеру, при гастрите у человека не возникает болевых ощущений, однако болезнь почти у каждого второго. При раке желудка и пищевода – то же самое, о них становится известно только на третьей-четвертой стадиях. Даже такая часто встречающаяся болезнь, как язва желудка и двенадцатиперстной кишки, в 30% случаях протекает бессимптомно, и пациенты попадают сразу на операционный стол.

К сожалению, большую часть заболеваний мы получаем из детства. Но моя методика поз­воляет решить ряд сложных проблем и у детей. Я изобрел и запатентовал способ диагностики, который помогает выявить не только классическую грыжу пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД), но и ее скрытые формы. Результаты данного метода были апробированы в ведущих клиниках Казахстана: больнице Управления делами Президента РК, Национальном научном медицинском центре.

– Но если человека ничего не беспокоит, как он должен понять, что болен?

– Сегодня ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) объяв­лена ВОЗ болезнью XXI века, ее начали активно изу­чать в последнее десятилетие. Это осложнение ГПОД, и для него характерен повторяющийся спонтанным образом заброс содержимого желудка (в некоторых случаях и из двенадцатиперстной кишки) в пищевод и дальше в ротовую полость.

Наш организм устроен так, что перемещение должно совершаться только в одном нап­равлении: пища из пищевода должна попадать в желудок. Обратному движению препятствует мышечное кольцо – ниж­ний сфинктер пищевода, который обеспечивает барьер. Но если он с этой функцией не справляется, то желудочный сок, выделяемый для переваривания пищи, попадает в пищевод, а он содержит агрессивную соляную кислоту, что приводит к тяжелым последствиям.

ГЭРБ может дать немало осложнений. Например, десять болезней со стороны бронхолегочной системы: бронхиальная астма, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), фиброз, сухой кашель и другие патологии дыхательных путей. ГЭРБ как причина бронхиальной астмы выявлена у более 50% обследованных пациентов. Со стороны лор-органов это фарингит, ларингит, синусит, частая ангина и даже рак гортани. Среди непищеводных осложнений большая проблема остается в диагностике боли груди и нарушении ритма сердца. Кардиальный синдром ГЭРБ выявляется почти у 80% больных без фоновой кардиальной патологии.

К слову, в одной из публикаций зарубежный автор, исследовавший, с какими жалобами чаще всего обращаются пациенты к терапевту, написал, что ГЭРБ на первом месте. Таким образом, можно действительно говорить, что практически все заболевания связаны с желудком. Даже когда болит ухо или обнаружен кариес зубов… Но самое печальное, что врачи лечат от другого.

– Как распознать «псевдоболезнь» и понять, что на самом деле причина – ГЭРБ?

– В зоне риска в первую очередь те пациенты, которые на протяжении многих лет жалуются на боль в желудке. Есть необходимость установить истинную причину и у тех, кто часто и долго страдает от приступов удушья и кашля.

До недавних пор врачи полагали, что это из-за аллергии. Но последние научные данные доказали это результат заброса желудочного содержимого в пищевод, затем в соседний орган – трахею, бронхи и даже легкие. Отсюда спазмы, воспалительные явления после, так сказать, химического ожога соляной кислотой слизистой бронхов, легких. Эти приступы повторяются, и процесс приобретает хроническое течение до тех пор, пока не будет выявлена причина.

Многие, к сожалению, не обращают внимание на такие, казалось бы, безобидные симп­томы, как изжога, икота, отрыжка, тошнота, плохой запах изо рта. Я как бывший хирург могу сказать, что, когда больные жаловались на изжогу, многие врачи игнорировали это и советовали посидеть на диете или прополоскать горло с содой. Тем временем кислота, попав в пищевод, где ее нахождение не предусмот­рено, вызывает разд­ражение слизистой, и это проявляется изжогой. Конечно, она бывает и у здорового человека, но если заброс повторяется час­то, то раздражение слизистой пищевода может стать причиной развития воспаления и в дальнейшем привести к тяжелым последствиям вплоть до рака пищевода.

Зачастую эндоскописты «заходят» с трубкой в пищевод, затем в желудок и, не находя грубых изменений, пишут в заключении, что все нормально. Врач продолжает лечить гастрит, не отвечая на главный вопрос: почему боль сохраняется? В такой ситуации он остается в плену заключения эндоскописта, который не может диагностировать истинную болезнь.

Именно этот вопрос мне не давал покоя, и я начал исследование, понимая, что здесь нужны неординарные подходы.

– И Вы такой подход нашли?

– Да, я открыл уникальную методику обнаружения грыжи пищеводного отверстия диа­фрагмы (ГПОД) в ходе эндоскопического обследования. Мне удалось ее защитить, получить патент в 2014 году и полностью обосновать в результате проведенных операций. Мою технологию можно применить в гастроэнтерологии, хирургии, кардиологии, пульмонологии и в лор-клинике.

У меня была пациентка, которая страдала от астмы десять лет. Последние два года она практически не спала. Были приступы, удушье, кашель, одышка. Она лежала в больнице по шесть-семь раз в год, но лечение не помогало. Я ей предложил операцию, и она согласилась. Прошло более семи лет, и она себя прекрасно чувствует.

Молодой человек из Экибас­туза жаловался на постоянный сухой кашель, причем строго по графику с 7 утра до 11 дня. Пульмонологи назначали ему кучу лекарств, но они ему тоже не помогали. Оказалось, что это из-за ГПОД, осложненной

ГЭРБ. Мы его прооперировали, и кашель, которым он страдал почти 17 лет, прошел.

Вообще, эндоскопистам следует работать в тесной связке с пульмонологами и кардиологами, чтобы проводить более эффективное лечение пациентов и сразу находить причину недугов.

Как автор и патентообладатель я хочу коммерциализировать свою методику. Любое медицинское учреждение или страховые компании могут заработать на этом большие деньги. Эндоскопическая диагностика в Турции стоит 500 тысяч тенге, Германии – 700 тысяч тенге, а в США – более миллиона тенге. У нас всего 16 тысяч тенге, и то люди считают, что это дорого.

– Диагностика – это полдела. Большое значение имеет эффективное лечение…

– Действительно, вопрос диагностики можно решить путем внедрения новых технологий и подготовки кадров, но для этого необходимо создать центр для обучения, где могут обучаться не только казахстанские, но и зарубежные врачи.

Что касается лечения, то благодаря внедрению антирефлюксной системы, которая поз­воляет нормализовать работу пищеводного сфинктера (LINX Reflux Management System), оно приобрело бы совсем другой характер. Это самая перспективная и эффективная технология при скрытой форме ГПОД, осложненной ГЭРБ. Она позволяет еще на начальной стадии патологии предотвратить все осложнения. Суть ее в том, чтобы внедрить в организм магнитные шарики, которые регулируют эвакуацию пищи из пищевода в желудок, а также исключают заброс желудочного содержимого в пищевод. Но в Казахстане пока не делают подобные операции. Надеюсь, моя технология приблизит тот день, когда они станут доступны и нашим соотечественникам.