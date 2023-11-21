Все лучшее – детям

На площадке Службы центральных коммуникаций прошел «круглый стол», посвященный Всемирному дню ребенка, который отмечается по рекомендации Генеральной ассамблеи ООН 20 ноября.

Как отметил вице-министр просвещения РК Едил Оспан, в стране созданы все условия для детей разных возрастных групп. Это касается доступности медицины и образования, безопасности и широкого выбора досуга.

– К 2025 году планируется довести охват детей в школьных спортивных секциях до 50%. Для более чем одного миллиона двухсот тысяч юных спорт­сменов уже проводятся международные и национальные гимназиады школьников, Национальная школьная лига и другие многоуровневые спортивные мероприятия – сообщил Едил Оспан.

Сейчас в Казахстане дополнительным образованием охвачены более трех миллионов школьников, а это 81% от общего числа детей.

– Это дает ребенку возможность приобщиться к искусству, спорту, музыке или науке, развить творческие способности, приобрести дополнительные знания, умения и навыки, – сказал Едил Оспан. – По поручению Главы государства открываются 50 детских оздоровительных центров и ведется строительство 37 дворцов школьников и 63 школ искусств. В текущем году открыты триста центров внешкольных организаций дополнительного образования в сельских школах. Всего до 2025 года будет открыта тысяча таких центров, – уточнил Едил Оспан.

В рамках Национального проекта «Комфортная школа» планируется сдать в эксплуатацию 369 новых со­временных школ, а до конца года планируется строительство 154 школ на 132 тыс. ученических мест. А за три года введены в эксплуатацию 626 школ на 340 тыс. мест.

По словам представителя министерства, 1,7 млн казахстанских школьников обеспечены бесплатным питанием, а 450 тыс. учащихся из малообеспеченных семей адресно получают материальную поддержку из Фонда всеобщего образования.

Еще одним важным вопросом обсуждения стала безопасность детей. Едил Оспан напомнил, что в Казахстане принят Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению прав детей и их благополучия до 2025 года, объединяющий усилия многих ведомств. Уже сейчас система безопасности организаций образования обеспечена на 100% и большая часть школ подключена к Центру оперативного управления. В них установлены «тревожные» кнопки, приобретено более пятисот автобусов для безопасной перевозки школьников, а также разработана и внедрена Единая программа воспитания во всех казахстанских школах.

– Главной особенностью программы является укрепление сотрудничества родителей, школы и общества в воспитании детей. Ее основная цель – это воспитание добросовестного гражданина на основе общечеловеческих и национальных ценностей, – отметил спикер.

С 2022 года права детей в регионах защищают 20 региональных уполномоченных по правам ребенка. О том, какая работа проводится на местах, рассказал детский омбудсмен из Жамбылской области Даурен Багжанов:

– В регионе создана группа, куда ежедневно поступают сведения о происшествиях с участием несовершеннолетних. На постоянной основе мы осуществляем мониторинг специализированных учреждений, учреждений образования на предмет нарушения прав детей.

В настоящее время во всех организациях образования работают попечительские советы. В их функции входит предупреждение конфликтных ситуаций и создание комфортной атмо­сферы для учащихся. Также созданы службы психологической поддержки, профилактические советы, службы медиации, родительские комитеты.

Что касается вопросов развития инклюзии, то на сегодняшний день 10 государственных центров и 640 кабинетов инклюзивной поддержки оказывают помощь детям с аутистическим спектром. Для 188 тыс. детей с особыми потребностями количество кабинетов психолого-педагогической коррекции увеличилось до 210.

– Число психолого-медико-педагогических консультаций увеличилось до 89. К 2029 году планируем открыть еще 34 консультации, 26 кабинетов коррекции, 200 – поддержки инклюзии. Введена также новая должность методического помощника, – проинформировал вице-министр просвещения Едил Оспан.