Всего 33 человека переселились в Карагандинский регион в прошлом году, реализуя национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны»

Общество
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Елена Ульянкина, Карагандинская область

Это девять семей, которые пере­ехали из Астаны, Шымкента, Туркес­танской и Алматинской областей. Они получили работу и обосновались в Нуринском и Актогайском районах. Надо отметить, что других вариантов у переселенцев не было. Только два района в 2023 году входили в программу переселения из трудоизбыточных регионов в трудо­дефицитные.

фото из архива "КП"

В 2024 году ситуация изменилась. В перечень регионов для переселения включили все районы и города области кроме Караганды и Темиртау. Здесь нехватки рабочих рук нет.

Карагандинский регион готов принять 36 переселенцев. Четыре семьи, то есть 15 человек, уже подали заявления на участие в нацпроекте «Сильные регионы – драйвер развития страны». Они готовы жить в городах Приозерске и Шахтинске, а также в Нуринском районе.

Отметим, что государство помогает добровольным переселенцам с трудоустройством, компенсирует расходы на переезд, аренду жилья и оплату коммунальных услуг в течение первого года.

#программа #проект #Карагандинская область #переселение

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