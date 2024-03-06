Всего 33 человека переселились в Карагандинский регион в прошлом году, реализуя национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны»
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Елена Ульянкина, Карагандинская область
Это девять семей, которые переехали из Астаны, Шымкента, Туркестанской и Алматинской областей. Они получили работу и обосновались в Нуринском и Актогайском районах. Надо отметить, что других вариантов у переселенцев не было. Только два района в 2023 году входили в программу переселения из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные.