Всего 33 человека переселились в Карагандинский регион в прошлом году, реализуя национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны»

В 2024 году ситуация изменилась. В перечень регионов для переселения включили все районы и города области кроме Караганды и Темиртау. Здесь нехватки рабочих рук нет.

Карагандинский регион готов принять 36 переселенцев. Четыре семьи, то есть 15 человек, уже подали заявления на участие в нацпроекте «Сильные регионы – драйвер развития страны». Они готовы жить в городах Приозерске и Шахтинске, а также в Нуринском районе.

Отметим, что государство помогает добровольным переселенцам с трудоустройством, компенсирует расходы на переезд, аренду жилья и оплату коммунальных услуг в течение первого года.