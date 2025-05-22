– Этому празднику, кстати, более 150 лет, – рассказывает жительница Талдыкоргана Людмила Никифорова. – А самой славянской письменности, если говорить об алфавите, исполнилось 1 162 года. Представьте глубину этой даты! В 863 году братья Кирилл и Мефодий создали основу современного кириллического алфавита. Изобретение письменности имело колоссальное значение и способствовало развитию истории и культуры славянских народов. В 1863 году Святейший правительствующий синод установил ежегодное празднование в честь святых Кирилла и Мефодия 11 мая по юлианскому календарю. Но в СССР праздник до 1986 года не признавался. Сейчас мы отмечаем его в независимом Казахстане, и это показатель толерант­ности народа, внимания к духовной жизни населения.

На открытой сцене в сборном концерте выступили группы «Гжель», «Жива», «Рябинушка», «Сударушки», «Алтын жас». Особенно впечатлил зрителей хор ветеранов Талдыкоргана, представивший литературно-музыкальную постановку, посвященную 80-летию Победы.

– Радует, что сегодня выступают и детские танцевальные коллективы, – отметила жительница области Жетысу Карина Калинина. – Дети танцуют, взрослые не могут удержаться и тоже пускаются в пляс.

К слову, для маленьких зрителей фестиваля была организована специальная программа.

– Мы участвовали в мастер-классе по написанию букв старославянского алфавита, – рассказывает 9-летняя Варвара Юрковец. – И весело потанцевали с аниматорами, они – классные.