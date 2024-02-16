Всемирные игры кочевников: в Наурыз торжественно запустят табло обратного отсчета

Культура и общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

До одного из главных событий страны – 5-х Всемирных игр кочевников - осталось 205 дней

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На расширенном заседании коллегии Министерства туризма и спорта РК обсудили предстоящие 5-е Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Астане с 8 по 14 сентября, сообщает Kazpravda.kz.

В заседании приняли участие вице-премьер РК Тамара Дуйсенова, министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.

- О важности проведения этого масштабного спортивного события для популяризации образа жизни и расширении братских связей заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Нам необходимо создать наилучшие условия для того, чтобы сборная страны великолепно выступила на этих Играх. Прошу руководителей управлений физической культуры и спорта регионов активизировать работу по развитию национальных видов спорта, - отметил Ермек Маржикпаев.

В ходе встречи с докладом выступил заместитель руководителя дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Аблай Кондыбаев.

- Мы разделили всю подготовительную работу на 3 этапа. Первый этап продлился до 31 декабря прошлого года. Второй этап продлится до 15 августа и завершающий третий этап пройдет с 15 августа по 15 ноября, к которому относятся непосредственно само проведение Игр и программа наследия.

На сегодня идут масштабные работы по подготовке спортивных объектов и другой инфраструктуры, формирование материально-технической базы игр, формирование и подготовка национальной команды, реализация широкомасштабной программы продвижения бренда «5-е Всемирные игры кочевников» и др., - рассказал Аблай Кондыбаев.

До одного из главных событий страны – 5-х Всемирных игр кочевников - осталось 205 дней. В рамках мероприятия пройдет научно-практическая конференция «Кочевники: история, знания, уроки». План работ по указанным мероприятиям согласован с соответствующими государственными органами.

22 марта, в день праздника Наурыз, планируется торжественно запустить табло обратного отсчета «170 дней до начала Игр».

Эффективно ведется работа и по формированию пула волонтеров. Согласно графику проводятся встречи со студентами ведущих вузов Астаны, добавили в министерстве.

#Наурыз #старт #Всемирные игры кочевников #обратный отсчет

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