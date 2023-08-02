Вспоминая жизнь поэта

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Екатерина Бескорсая

В Баянауле провели народные гуляния в честь 130-летия Султанмахмута Торайгырова.

 

Фото Валерия Бугаева

Двухдневные юбилейные мероприятия решили провести в этноауле из 70 юрт, который расположился у озера Торайгыр в Баянаульском районе. Вся жизнь поэта связана с этими прекрасными местами. Само озеро, на берегу которого рос поэт, названо в честь знаменитого бия Торайгыра. В 1957 году аул стал центром совхоза имени Торайгырова, а в 1965-м совхозу было присвоено уже имя Султанмахмута Торайгырова. Сегодня в регионе в честь поэта названы ведущий вуз, областная библио­тека, улицы городов и сел.

Ежегодные «Торайгыровские чтения» стали образцом сохранения наследия для подрастающего поколения. И не случайно их решили провести в первый день народных гуляний именно здесь, на берегу Торайгыра. Конечно же, к бюсту поэта возложили цветы, мавзолей известного земляка посетили аким области, главный имам, историки и представители интеллигенции.

В программе праздника также были пленэр и художественная галерея под открытым небом с работами известных художников. Перед гостями развернули выставки изделий из кожи, убранства юрты ручной работы, национальных украшений. Желающие могли состязаться в қазақша күрес, байге, кокпаре, асық ату. Во время торжества выступали артисты и коллективы областной филармонии и звезды казахстанской эстрады – Саят Медеуов, Аллажар Кайбар, Асель Мадекешова.

Баянаульцам презентовали обновленное полное собрание сочинений поэта. Впервые издание, напечатанное латинской графикой, выпустили в 1933 году. К юбилею Султанмахмута Торайгырова удалось восстановить редкую книгу, сохранившуюся до наших дней: в Музее литературы и искусства им. Бухара-жырау отреставрировали фолиант, и там же его смогут увидеть посетители. Кроме того, по линии акимата Павлодара переиздан сборник произведений поэта «Избранное». Впервые его произведения, переведенные на русский язык, были опубликованы в 1971 году, и вот сейчас казахстанцам доступна новая книга.

Переиздание работ поэта очень важно для сохранения его наследия, ведь творчество Султанмахмута Торайгырова, который не прожил и 27 лет, называют одним из самых разнообразных в казахской литературе. А между тем до нас не дошло ни единой оригинальной рукописи.

С его именем связан не только расцвет социально-философской поэзии, поэзии гражданского мужества, но и жанровое обогащение литературы, и именно его называют первым автором романа на казахском языке. Речь идет о романе «Қамар сұлу», который построен в форме дастана – здесь проза переплетена со стихами. Это позволяет ярче оттенить колорит патриархальной жизни героев произведения. Перу Торайгырова принадлежит роман в стихах «Кто виноват?». Ряд образов, введенных в литературу поэтом, получили дальнейшее развитие в произведениях Мухтара Ауэзова, Сабита Муканова и других писателей. Мало кто знает, что в свое время гимном партии «Алаш» стало как раз стихотворение Торайгырова «Алаш ұраны».

Всю свою короткую жизнь Султанмахмут был устремлен к просвещению, мечтал о том, чтобы родному народу стали доступны повсеместное образование, шедевры мирового искусства, чтобы любой ребенок из казахского аула узнавал этот мир, погружаясь в точные и гуманитарные науки. И потому Торайгыров был не только поэтом, публицистом, но и педагогом.

#юбилей #память #поэт #Султанмахмут Торайгыров #народные гуляния #Баянаул

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