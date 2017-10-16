​Встреча с Патриархом

Нурлан Ермекбаев поздравил Его Святейшество с присвоением высокой государственной награды – ордена «Достык» I степени, которой он удостоился от Президента Нурсултана Назарбаева за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами Казахстана и России.

– Сегодня плодотворное сотрудничество всех конфессий на основе взаимного уважения и открытого диалога – одно из главных богатств и предмет особой гордости Казахстана, – отметил Нурлан Ермекбаев. – Безусловно, укрепление таких отношений – нелегкий труд, и в достижении межконфессионального диалога особая роль принадлежит двум ведущим конфессиям – исламу ханафитского мазхаба и православию.

Он отметил, что Министерству по делам религий и гражданского общества РК удалось наладить конструктивный диалог со всеми религиозными объединениями и создать благоприятные условия для их работы в Казахстане, в том числе для Русской православной церкви.

– Мы реализуем государственную политику через совершенствование законов, консолидацию гражданского общества, тесное взаимодействие с религиозными объединениями, – подчеркнул министр.

Нурлан Ермекбаев высоко оценил усилия православной церкви, направленные на привитие уважения к государственной политике, сохранение традиционных морально-нравственных ценностей общества, развитие межконфессионального и межрелигиозного диалога. Он выразил признательность за неизменную поддержку и участие представителей Русской православной церкви в работе проводимых в Астане межрелигиозных форумов.