Встреча Токаева с олимпийцами перенесена из-за COVID-19
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Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает Kazpravda.kz
Вчера президент наградил призеров и тренеров Парижской Олимпиады государственными наградами.
Планировалось, что Касым-Жомарт Токаев встретится с ними сегодня, 15 августа.
«К сожалению, у нескольких спортсменов был выявлен ковид, из-за чего встречу пришлось перенести. Желаем нашим атлетам скорейшего выздоровления», – пояснил Уали.
Он добавил, что встреча обязательно состоится и планируется на конец августа в Акорде.