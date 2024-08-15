Встреча Токаева с олимпийцами перенесена из-за COVID-19

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вчера президент наградил призеров и тренеров Парижской Олимпиады государственными наградами.

Планировалось, что Касым-Жомарт Токаев встретится с ними сегодня, 15 августа.

«К сожалению, у нескольких спортсменов был выявлен ковид, из-за чего встречу пришлось перенести. Желаем нашим атлетам скорейшего выздоровления», – пояснил Уали.

Он добавил, что встреча обязательно состоится и планируется на конец августа в Акорде.