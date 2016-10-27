Встреча в Москве Статьи 454 Сергей ОСАНОВ

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в Москву. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в промышленности, энергетической сфере, торговле и экономике, транспортном секторе и других областях. Также рассмотрены вопросы предстоящих заседаний Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ, которые запланированы на 27–28 октября в Минске.







